NetBid Finance und Stadtsparkasse Düsseldorf kooperieren: Eine starke Partnerschaft für Finanzierungen des Mittelstands - mit Sale & Leaseback Lösungen von leaseback.de

Die NetBid Finance GmbH, Anbieter von digitalen Sale & Leaseback-Lösungen auf leaseback.de, kann einen neuen Kooperationspartner für sein Partnerschaftsprogramm gewinnen: Dabei handelt es sich um die traditionsreiche Stadtsparkasse Düsseldorf.

Ab sofort wird das digitale Sale & Leaseback Produkt der NetBid Finance in das Angebot der Stadtsparkasse Düsseldorf aufgenommen. Damit ergänzt die Stadtsparkasse Düsseldorf ihr Angebot an Leasing Produkten und Branchenlösungen. Die Sale & Leaseback Lösungen von leaseback.de konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche Metall, Holz, Druck, Kunststoff sowie ausgewählte Maschinenkategorien der Baubranche.

"Wir freuen uns sehr mit der Stadtsparkasse Düsseldorf einen idealen Kooperationspartner gefunden zu haben, der ebenso wie unsere NetBid Unternehmensgruppe seit Jahrzehnten ein vertrauensvoller Partner für den Mittelstand ist", so Clemens Fritzen, Geschäftsführer der NetBid Finance GmbH. "Die Stadtsparkasse Düsseldorf hat ein exzellentes Renommee im Markt und verfügt als eine der größten Sparkassen Deutschlands und Nordrhein-Westfalens über ein großen Kundenkreis."

Auch Markus Gingter, Abteilung Strukturierte Finanzierungen der Stadtsparkasse Düsseldorf, sieht die Zusammenarbeit mit dem Hamburger Fintech positiv: "Zukünftig bieten wir gemeinsam mit den digitalen Sale & Leaseback Lösungen der NetBid Leaseback unseren Kunden ein erweitertes Angebot moderner und attraktiver Finanzierungslösungen an."

Wie funktioniert ein Sale & Leaseback-Geschäft?

Ein Unternehmen veräußert im Rahmen einer Sale & Leaseback Transaktion beispielsweise eine Produktionsmaschine zum Zeitwert an einen Finanzierungspartner. Anschließend least das Unternehmen die Maschine zurück. Das Asset, wie in diesem Fall die Produktionsmaschine, verbleibt während des gesamten Prozesses am Fertigungsstandort im Betrieb und kann während und nach der Transaktion wie gewohnt weiter genutzt werden - operativ gibt es keine Auswirkungen auf die Verwendung der Maschine. Großer Vorteil: Durch den Verkauf der Produktionsmaschine gelangt das Unternehmen an frische und zweckungebunde Liquidität bei gleichzeitiger Stärkung der Eigenkapitalquote.

Die Vorteile von Sale & Leaseback im Überblick:

Unternehmer generieren Liquidität als Innenfinanzierung aus eigener Kraft

Uneingeschränkte Weiternutzung der Maschinen nach dem Verkauf ohne Unterbrechung der Produktion

Transparenter, schlanker und nachvollziehbarer Prozessablauf

Kurze Entscheidungswege seitens der NetBid Finance GmbH und damit zügiger Liquiditätszufluss

Stärkung der Eigenkapital Quote des Unternehmens

Über die NetBid Finance GmbH

Die Hamburger NetBid Finance GmbH ist ein BaFin-akkreditierter Finanzdienstleister und bietet unter www.leaseback.de kleinen und mittelständischen Unternehmen durch moderne Sale & Leaseback Lösungen die Möglichkeit, schnell und komfortabel an zusätzliche und zweckungebundene Liquidität zu gelangen. Als Teil der renommierten NetBid-Gruppe verfügt das Team der NetBid Finance GmbH über 15 Jahre Erfahrung im Finanzierungsleasing und mehr als 65 Jahre Expertise in der Bewertung und Vermarktung von Produktionsmaschinen.

Über die Stadtsparkasse Düsseldorf

Die Stadtsparkasse Düsseldorf ist eine Sparkasse und Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Düsseldorf. In ihrem Geschäftsgebiet in den Städten Düsseldorf und Monheim am Rhein betreibt sie das Universalbankgeschäft. Die Stadtsparkasse Düsseldorf ist laut Sparkassenrangliste 2020 die zwölftgrößte Sparkasse in Deutschland und die viertgrößte in Nordrhein-Westfalen. Sie unterhält 59 Filialen/Selbstbedienungsstandorte und beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter. Im Firmenkundengeschäft hat sich die Stadtsparkasse Düsseldorf seit vielen Jahren auf den Mittelstand der Region fokussiert.

