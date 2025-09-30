CALZEDONIA

Heidi Klum und Calzedonia machen Paris zum Laufsteg

Düsseldorf (ots)

Im Sommer gab Heidi Klum ihre Premiere als Markenbotschafterin für Calzedonia Beachwear. Nun zeigt sie sich in der neuen Herbst/Winter-Kampagne des italienischen Labels erstmals als Gesicht der Legwear-Kollektion. Unter dem Motto "APRÈS-MIDI À PARIS" verwandelt die deutsche Ikone die Straßen der französischen Metropole in ihren ganz persönlichen Laufsteg - mit viel urbanem Flair und ihrer unverwechselbaren Ausstrahlung.

Wir erleben Heidi, wie sie durch die Stadt der Liebe flaniert. Ihr Styling: mal ein schwarzer Lederblazer, mal Hotpants und Spitzentop von Calzedonia für einen Allover Lace-Look. Doch der wahre Hingucker sind ihre Beine. Denn die neuen Fashion Strumpfhosen von Calzedonia in filigranen Spitzen- und Macramé-Optiken präsentieren sich feminin und alles andere als basic. Neben edlem Schwarz spielt Bordeaux in dieser Saison eine große Rolle - auch bei Calzedonia. Die neue Legwear-Kollektion bringt die Trends für den Herbst auf den Punkt und beweist, dass Strumpfhosen weit mehr sein können als nur ein Accessoire. Sie sind das Highlight des Outfits und ein absolutes Fashion-Statement.

Ein Motiv der Kampagne mit besonderem WOW-Effekt: Heidi auf der berühmten Pont Alexandre III. Der Eiffelturm im Hintergrund, das Licht golden, der Look on point. Heidi Klum zeigt sich auf den Bildern wandelbar, selbstbewusst und sinnlich. Sie steht für Weiblichkeit und modische Leichtigkeit. Ihre Ausstrahlung trifft den Nerv der Zeit.

Für die Fotoproduktion war Rankin Archive verantwortlich - ein Name, der für ikonische Modefotografie steht. Die Arbeiten seiner Londoner Produktionsfirma, Rankin & Co, werden nicht nur in internationalen Top-Magazinen veröffentlicht, sondern auch in den größten Galerien und Museen der Welt ausgestellt.

Thomas Hayo, international erfolgreicher Creative Director, brachte seine langjährige Erfahrung aus Mode, Werbung und TV in die Kampagne ein und war verantwortlich für die gesamte Konzeption, sowie die visuelle Leitlinie.

Die Kampagnenmotive sind seit dem 29. September deutschlandweit auf Out-of-Home-Werbemitteln, in den Calzedonia Stores und Online zu sehen. Heidis Fans dürfen außerdem gespannt sein: Im Dezember folgt das zweite Kapitel der Kampagne unter dem Motto "SOIRÉE FRANÇAISE". Dann wird es besonders glamourös, elegant und - "très Heidi" natürlich.

