China.org.cn

Wie kommt es, dass ein bekannter deutscher Spielzeughersteller seit fast 30 Jahren in China ist?

Beijing (ots/PRNewswire)

Antworten finden in China – von China.org.cn:

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 haben mehr als 26.000 ausländisch finanzierte Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit in China aufgenommen. Was macht China zu einem so attraktiven Ziel für ausländische Investitionen? Moderator Zein Ali besucht einen deutschen Spielzeughersteller in Ningbo, um das herauszufinden.

Mit seiner fast 30-jährigen Präsenz in China ist dieses Unternehmen ein Musterbeispiel dafür, wie ausländische Unternehmen in China Fuß fassen, florieren und wachsen können. Anhand von Interviews mit deutschen Mitarbeitenden und dem Firmengründer untersucht Zein die Erfahrungen ausländischer Unternehmen in China, die unterstützenden politischen Maßnahmen, von denen sie profitieren, und wie diese Unternehmen das chinesische Geschäftsumfeld mit Zuversicht und Optimismus betrachten.

Wie kommt es, dass ein bekannter deutscher Spielzeughersteller seit fast 30 Jahren in China ist?

https://youtu.be/SG7M5dddxV4

Video - https://www.youtube.com/watch?v=SG7M5dddxV4

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wie-kommt-es-dass-ein-bekannter-deutscher-spielzeughersteller-seit-fast-30-jahren-in-china-ist-302258353.html

Original-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuell