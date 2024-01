FP Markets

FP Markets schließt Partnerschaft mit branchenführendem Plattformanbieter TradingView

Sydney (ots/PRNewswire)

Die Kunden von FP Markets auf der ganzen Welt haben nun Zugang zu den fortschrittlichen Charts und Analysen von TradingView, zu leistungsstarken Handelswerkzeugen und können mit dem weltweit größten sozialen Netzwerk von Händlern interagieren.

Um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Händlern und Investoren gerecht zu werden, hat der führende Forex- und CFD-Broker FP Markets eine neue Partnerschaft mit TradingView bekannt gegeben. Kunden mit einem aktiven Handelskonto bei FP Markets können nun die innovativen Charting-Lösungen von TradingView nutzen.

Von Fremdwährungen, Aktien und Indizes bis hin zu Rohstoffen, Anleihen und digitalen Währungen - TradingView ist ein weltbekannter Charting-Anbieter, der die Finanzmärkte von einer Plattform aus abbildet und die Tür zur größten Social Trading-Community der Welt öffnet. Die Kombination von TradingView mit den konstant engen Spreads, der schnellen Marktausführung, der Liquidität auf institutionellem Niveau und dem preisgekrönten, mehrsprachigen Kundensupportteam von FP Markets wird das Handelserlebnis für die Kunden von FP Markets insgesamt verbessern und ihnen helfen, ihr Handelspotenzial zu maximieren.

Craig Allison, Geschäftsführer von FP Markets, kommentierte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit TradingView. Als erstklassiger Forex- und CFD-Broker sind wir bestrebt, unseren Händlern erstklassige Trading-Tools zur Verfügung zu stellen. Die Integration von TradingView in unsere bestehenden Handelsplattformen, einschließlich MT4, MT5 und cTrader, ist eine spannende Ergänzung unseres umfangreichen Portfolios an Handelstechnologien. Wir glauben daran, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, sich zu entwickeln und zu wachsen und so zu handeln, wie sie es möchten, und dabei allen Erfahrungsstufen und Handelsstilen gerecht zu werden, vom kurzfristigen Scalper, der täglich mehrere Trades ausführt, bis hin zum längerfristigen Positionshändler."

Die wichtigsten Funktionen von TradingView:

Unübertroffene Charting-Funktionen, geeignet für Anfänger und fortgeschrittene Trader.

Große Social-Trading-Community mit mehr als 50 Millionen Nutzern.

Die Möglichkeit, eigene Indikatoren und Strategien mit der TradingView-Programmiersprache Pine Script zu entwerfen

Die Option, Handelsideen mit der Bar-by-Bar-Replay-Funktion von TradingView zu validieren.

Große Auswahl an Fundamentaldaten.

Globale Nachrichten in Echtzeit.

Verfügbar über Web, Browser und mobile Geräte.

Um mit TradingView bei FP Markets zu beginnen, können Kunden einfach ein Live-Handelskonto eröffnen und ein TradingView- Konto anlegen. Sobald beide Konten eingerichtet sind, können Kunden sie miteinander verbinden und TradingView für den Handel auf der FP Markets-Plattform nutzen.

FP Markets wurde 2005 gegründet; es handelt sich um eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und die Preise mehrerer erstklassiger Liquiditätsanbieter zusammenstellt. Darüber hinaus bietet FP Markets gleichbleibend enge Spreads, eine schnelle Ausführung, einen unübertroffenen mehrsprachigen 24/7-Kundensupport und verschiedene Kontotypen für alle Handelsstrategien und -stile.

Die regulatorische Präsenz der FP Markets Group umfasst nun regulierte Unternehmen, die von der Australischen Securities and Investments Commission (ASIC), der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, der Financial Services Commission (FSC) von Mauritius, der Securities and Exchange Commission (CySEC) von Zypern, der Capital Markets Authority (CMA) von Kenia und der Securities Commission der Bahamas (SCB) zugelassen sind.

Hinweise für die Redaktion

Über FP Markets:

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Spreads für Devisen ab 0,0 Pips.

Händler können aus den führenden und leistungsfähigen Online-Handelsplattformen wählen, darunter FP Markets' Mobile App, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader und Iress.

Der erstklassige mehrsprachige 24/7-Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends ausgezeichnet und erhielt in fünf aufeinanderfolgenden Jahren den „The Highest Overall Client Satisfaction Award".

FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards in fünf aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als „Best Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.

FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards 2022 und 2023 als „Best Forex Broker – Europe" und als „Best Forex Partners Programme – Asia" ausgezeichnet.

FP Markets wurde im Rahmen der Ultimate Fintech Awards 2022 in der Kategorie „Best Trade Execution" ausgezeichnet.

FP Markets wurde im Rahmen der FAME Awards 2023 zum „Best CFD Broker in Africa" gekürt. FP Markets wird bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 mit „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" ausgezeichnet

Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australische Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius, die Securities and Exchange Commission (CySEC) von Zypern, die Securities Commission der Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.

Weitere Informationen über das umfassende Angebot an Produkten und Dienstleistungen von FP Markets erhalten Sie unter https://www.fpmarkets.com/.

