Nur 14,3 Prozent der europäischen Verbraucher essen fünf oder mehr Stücke Obst und Gemüse pro Tag

Daten der Weltgesundheitsorganisation zeigen: Mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung, d. h. 1,4 Milliarden Menschen, bewegen sich nicht ausreichend. Nur 14,3 Prozent der Europäerinnen und Europäer verzehren fünf oder mehr Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Das zu ändern, ist eine der größten gesundheitliche Herausforderungen in Europa.

Deshalb wurde die Kampagne "CuTE Healthy - Cultivating a Healthy Europe with Fruit and vegetables from EUROPE" gestartet. Das Gemüsekonsortium CuTE Healthy, das sich aus FruitVegetablesEUROPE und nationalen Obst- und Gemüseverbänden aus Spanien, Frankreich und Polen zusammensetzt, will mit dieser von der Europäischen Union kofinanzierten Kampagne einiges in Bewegung bringen.

Inmaculada Sanfeliu, Vizepräsidentin von FruitVegetablesEUROPE und Präsidentin des Verwaltungsausschusses für Zitrusfrüchte:

"Die Kampagne wurde mit dem Ziel gestartet, die Vorteile des Verzehrs von frischem Obst und Gemüse hervorzuheben. Sie soll dabei helfen, die Menschen für in Europa erzeugtes frisches Obst und Gemüse zu sensibilisieren, es kennenzulernen und die Nachfrage danach zu steigern. Die Menschen können lernen, wie man Obst und Gemüse gut essen und kombinieren kann. Und das alles in Verbindung mit körperlicher Aktivität. Es kann auch Spaß machen, Obst und Gemüse zu essen."

Um genau diese Ziele zu erreichen, werden in der Kampagne Spitzensportler wie Sebastian Brendel vorgestellt.

Sebastian Brendel, Kanu Olympiasieger:

"Obst und Gemüse sind für mich als Sportler sehr, sehr wichtig. Sie geben mir die Vitamine, die ich brauche, um meine tägliche Leistung im Sport, aber auch im alltäglichen Leben abzurufen. Meine Lieblingsfrucht ist die Orange. Das ist natürlich toll, wenn man das als frischgepressten Orangensaft zu sich nehmen kann. Aber auch als Snack zwischendurch ist es sehr gut geeignet."

Schon kleine Veränderungen können helfen, den eigenen Lebensstil ein bisschen gesünder und aktiver zu gestalten.

Inmaculada Sanfeliu:

"Warum sollte man die Gewohnheit des Naschens zwischen den Mahlzeiten, die manchmal als ungesund interpretiert wird, nicht in eine gesunde Gewohnheit umwandeln können? In unserer Kampagne gibt es tausend Tipps, um genau das zu erreichen."

Mit der #LongLifeChallenge soll nicht nur für Produkte aus der Europäischen Union geworben werden, sie soll auch dazu beitragen, dass sich die Gewohnheiten der europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher in Richtung gesündere Lebensweise entwickeln.

