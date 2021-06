MTR Rechtsanwälte

"Deutschlands Beste Anwälte"- Handelsblatt listet Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, im Bereich Fusionen und Übernahmen

Köln (ots)

Das Handelsblatt kürt Jahr für Jahr "Deutschlands Beste Anwälte". In das Ranking für das Rechtsgebiet "Fusionen und Übernahmen" wurde erneut Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, aufgenommen.

Schon im vergangenen Jahr konnte sich Rechtsanwalt Mark Klaas über diese Auszeichnung freuen. Dass er diesen Erfolg nun bestätigen konnte und das Handelsblatt ihn auch 2021 unter den besten Anwälten Deutschlands im Rechtsgebiet "Mergers and Acquisitions (M&A)" bzw. "Fusionen und Übernahmen listet, macht die Auszeichnung für ihn noch wertvoller.

Dabei möchte er die Auszeichnung nicht nur als persönlichen, sondern als Erfolg für das gesamte Team von MTR-Rechtsanwälte verstanden wissen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie habe das Team unter erschwerten Bedingungen entscheidend dazu beigetragen, die hohe Qualität der Rechtsberatung zu erhalten und noch zu steigern.

In Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers kürt das Handelsblatt in jedem Jahr "Deutschlands Beste Anwälte" in den unterschiedlichen Rechtsgebieten. Dabei ist vor allem auch die Meinung der Anwälte gefragt. Best Lawyers führt daher unter den Rechtsanwälten Befragungen zur Reputation ihrer Kollegen durch. Besondere Wertschätzung kommt dabei in der Erklärung zum Ausdruck, welchen Rechtsanwalt sie empfehlen würden, wenn sie ein Mandat nicht selbst annehmen können. Das zeigt, dass die Rechtsanwälte auch bei den Kollegen in anderen Sozietäten ein hohes Ansehen genießen und der Wert ihrer Arbeit geschätzt wird.

https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/ma.html

MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.

Original-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell