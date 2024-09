3M Deutschland GmbH

'Discover Your Future' - WorldSkills Germany und 3M starten bundesweite Bildungsinitiative

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

3M und WorldSkills Germany starten neues Projekt mit dem Ziel, junge Menschen mit geringen Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsangeboten zu begeistern, ihnen Orientierung zu geben und hinsichtlich zukunftsorientierter Berufe zu schulen.

3M übergibt Spendenscheck an WorldSkills Germany anlässlich der Weltmeisterschaft der Berufe in Lyon

Sich ausprobieren, die eigenen Stärken entdecken und zukunftsrelevante Skills entwickeln: das bieten WorldSkills Germany und 3M mit dem Projekt "Discover Your Future" jungen Menschen in einem innovativen Mitmach- und Workshopkonzept. Die Förderinitiative für berufliche Wettbewerbe und der globale Multitechnologiekonzern machen von November 2024 bis Juni 2025 an fünf Stationen in Deutschland Halt, um über 1.000 jungen Menschen berufliche Orientierung und praxisnahe Erfahrungen in zukunftsweisenden Berufen zu bieten. Die erste Veranstaltung findet im November 2024 in Stuttgart statt. 2025 folgen Veranstaltungen in Mannheim, Berlin, Düsseldorf und der friesländischen Region.

Das Workshopkonzept richtet sich vor allem an Jugendliche, ohne direkten Zugang zu Bildungs- und Orientierungsangeboten sowie an junge Menschen mit Migrationshintergrund oder mit besonderen Bedürfnissen. Darüber hinaus soll die Initiative mit einer Fokussierung auf den MINT-Bereich vor allem Schülerinnen und junge Frauen ansprechen. Bei jedem Event von "Discover Your Future" können die Teilnehmenden aus kurzen "Einsteiger-Workshops", die grundlegend an die Themen Technik und grüne Berufe heranführen, über ganztätige Intensivworkshops bis hin zu mehrtägigen Projekten wählen. Die Teilnehmenden haben dann die Möglichkeit, in Teams an realen Herausforderungen wie erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien zu arbeiten. Jeder Workshop bietet dabei die Gelegenheit, praktische Lösungen zu entwickeln und wertvolle berufliche und soziale Fähigkeiten zu erwerben.

"Mit der Serie 'Discover Your Future' möchten wir junge Menschen in ganz Deutschland inspirieren und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten in einem kreativen und kollaborativen Umfeld weiterzuentwickeln", erklärt Hubert Romer, Offizieller Delegierter und Geschäftsführer von WorldSkills Germany. "Dank der großzügigen Unterstützung von 3M können wir jungen Menschen echte Perspektiven geben für eine qualifizierte Zukunft."

Als weltweit bekanntes Innovationsunternehmen engagiert sich 3M für die Entwicklung von Lösungen, die sich positiv auf den Planeten auswirken. Climate Tech und grüne Berufe sind wichtige Schwerpunkte für 3M, da das Unternehmen seine Forschungskompetenz nutzt, um Fortschritte in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Dekarbonisierung zu erzielen. Die Unterstützung von MINT-Ausbildungen und MINT-Qualifikationen in Deutschland ist ein Weg, wie 3M seine Ressourcen und sein Fachwissen aktiv einsetzt, um die Klimatechnologie zu fördern, die Energiewende zu unterstützen und die Wirtschaft zu stärken.

"Viele der Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, beispielsweise der Klimawandel, erfordern innovative Lösungen, die von denjenigen entwickelt werden, die in MINT-Bereichen arbeiten. 3M engagiert sich bereits dafür, das Interesse junger Menschen für MINT-Berufe zu wecken. Mit dem neuen, zusätzlichen Schwerpunkt 'Climate Tech' wollen wir Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich in der grünen Transformation beruflich einzubringen. Hierfür haben wir mit WorldSkills Germany einen starken Partner gefunden", sagt Jürgen Germann, Head of Government Affairs and Sustainability bei 3M Deutschland.

Zur Durchführung des Projekts "Discover Your Future" erhielt WorldSkills Germany einen Zuschuss in Höhe von 250.000 US-Dollar, der über GlobalGiving in Partnerschaft mit 3M gewährt wurde. Am Rande der Weltmeisterschaft der Berufe - den WorldSkills Lyon 2024 - übergaben am 11. September 2024 Maureen Tholen, Vice President Sustainability 3M Safety & Industrial Business Group, und Jürgen Germann, Head of Government Affairs and Sustainability 3M Deutschland, einen entsprechenden Scheck an Michael Hafner, Vorstandsvorsitzender von WorldSkills Germany und Hubert Romer, Offizieller Delegierter und Geschäftsführer WorldSkills Germany.

Über 3M

3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. Mit 63.000 Mitarbeitern ist das Multitechnologieunternehmen weltweit in vielen Ländern vertreten. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 49 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio rund 60.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich und 3M kann stolz auf über 132.000 Patente im Laufe seiner Unternehmensgeschichte blicken. Rund ein Drittel seines Umsatzes macht 3M mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.

3M ist eine Marke der 3M Company.

Original-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell