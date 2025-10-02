LEONINE Studios

Neuer Trailer zu GOOD FORTUNE - EIN GANZ SPEZIELLER SCHUTZENGEL

Ab 16. Oktober 2025 im Kino

München (ots)

Liebenswert, chaotisch und urkomisch wird es im neuen Trailer zu Aziz Ansaris himmlisch-schräger Komödie GOOD FORTUNE - EIN GANZ SPEZIELLER SCHUTZENGEL. Keanu Reeves und Seth Rogen drehen zu komödiantischer Höchstform auf, während sie sich irgendwo zwischen Himmel und Hölle bewegen. Ein origineller Film voller Witz, Wärme und überraschender Perspektiven auf das Leben.

Macht Geld glücklich? Der gutmütige, aber ungeschickte Schutzengel Gabriel bezweifelt das. Eigentlich besteht sein Job darin, Menschen zu retten, die beim Autofahren aufs Handy gucken. Doch er fühlt sich zu Höherem berufen. Als er den verzweifelten Gelegenheitsarbeiter Arj trifft, der im Auto schläft und sich trotz zahlreicher Jobs kaum über Wasser halten kann, beschließt er zu helfen. Wenn er ihm die Gelegenheit böte, für ein paar Tage in das Leben des Selfmade-Millionärs Jeff (Seth Rogen) zu schlüpfen, der in einer Villa mit Pool lebt, würde Arj schon merken, dass Reichtum allein nicht glücklich macht! Doch Gabriel irrt sich. Denn Arj genießt es in vollen Zügen, plötzlich auf der Gewinnerseite des Lebens zu stehen. Beim Versuch, das Geschehene wieder rückgängig zu machen, stellt der Schutzengel das Leben der beiden Männer vollends auf den Kopf. Das göttliche Chaos, das er stiftet, hat plötzlich auch für ihn selbst ungeahnte Konsequenzen...

Mit fantastischer Besetzung und feinem Humor inszeniert Autor und Regisseur Aziz Ansari eine Komödie, die mit Leichtigkeit Themen unserer Zeit aufgreift. In den Hauptrollen sind Keanu Reeves ("John Wick", "Matrix"), Seth Rogen ("The Studio", "Die Fabelmans") und Aziz Ansari ("Master of None", "Parks and Recreation") selbst zu sehen.

