Berliner KulturMonitoring auf Nordrhein-Westfalen ausgeweitet

Die Durchführung an 19 Kulturorten in Essen, Oberhausen, Aachen und Herford übernimmt das Institut für Kulturelle Teilhabeforschung

KulMon, Europas größtes Kulturbesuchenden-Monitoring, expandiert nun auf das Land Nordrhein-Westfalen. Das in Berlin ansässige Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf) erweitert sein erfolgreiches Monitoring auf 19 Kulturorte in vier nordrhein-westfälischen Städten. Neben den bereits bestehenden Standorten Köln und Düsseldorf werden jetzt auch Kultureinrichtungen in Essen, Oberhausen, Aachen und Herford dabei unterstützt, über kontinuierliche Publikumsbefragungen mehr über ihre Besucher*innen zu erfahren. Sie können damit in allen besuchsrelevanten Bereichen datenbasiert arbeiten. Gefördert wird die Ausweitung als Pilotprojekt in den kommenden drei Jahren durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Prof. Dr. Vera Allmanritter, Leiterin des IKTf: "Mit der Ausweitung von KulMon auf das Land Nordrhein-Westfalen bringen wir eine praxiserprobte Infrastrukturlösung und langjährige wissenschaftliche Expertise in der Publikumsforschung in ein weiteres Bundesland. Die teilnehmenden Kulturorte profitieren von einem System, das genau auf die Bedürfnisse von Kultureinrichtungen zugeschnitten ist und gemeinsam mit ihnen weiterentwickelt wird. KulMon liefert nicht nur wertvolle Erkenntnisse für einzelne Einrichtungen, sondern schafft durch seinen systematischen Ansatz eine umfassende Datenbasis für die gesamte Kulturlandschaft."

Mit KulMon erhalten die Kultureinrichtungen wissenschaftlich fundiertes Wissen für die strategische Ausrichtung ihres Programms, ihres Marketings sowie ihrer Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Die Erhebungen umfassen demografische Daten der Besucher*innen wie Alter, Wohnort und Bildung, aber auch Kennzahlen zu Besuchshäufigkeit, Besuchsmotivation, Zufriedenheit und vieles mehr. Die Kulturorte können aus einem umfangreichen Katalog von über 300 Fragen neben feststehenden Kernfragen auch jene auswählen, die für ihre spezifischen Anforderungen besonders relevant sind.

Die regelmäßigen Befragungen mit einheitlichem Fragenkatalog und einheitlicher Methodik gewährleisten es, Publikumsentwicklungen im Zeitverlauf zu beobachten. Die gemeinsame Datenbasis aller teilnehmenden Kulturorte ermöglicht zudem Vergleiche innerhalb der eigenen Sparte, spartenübergreifend oder gezielt mit anderen Einrichtungen.

Über KulMon

Mit rund 500.000 interviewten Besucher*innen in über 100 Kultur- und Freizeiteinrichtungen in 8 Städten seit 2009 ist KulMon das größte Kulturbesuchenden-Monitoring in Europa. KulMon unterstützt Kulturorte dabei, mehr über ihr Publikum zu erfahren und in allen besuchsrelevanten Bereichen datenbasiert zu arbeiten. Es wird aus öffentlichen Mitteln finanziert und vom Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf) in Berlin geleitet.

Über das Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf)

Das Institut für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTf) ist ein unabhängiges Non-Profit-Forschungsinstitut aus Berlin. Es verantwortet das Besuchenden-Monitoring "KulMon" in Kultur- und Bildungseinrichtungen und regelmäßige Nicht-Besuchendenbefragungen in Berlin. Zudem unterstützt es Kultur- und Bildungseinrichtungen bei der praktischen Umsetzung der Ergebnisse in ihrer Arbeit.

