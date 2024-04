LEONINE Studios

DADDIO - EINE NACHT IN NEW YORK mit Sean Penn und Dakota Johnson

Ab 27. Juni 2024 im Kino

München (ots)

JFK Flughafen, New York City: Eine nächtliche Taxifahrt der besonderen Art. Oscar®-Preisträger Sean Penn ("Cheyenne - This must be the place", "Mystic River", "Milk") als Fahrer und Dakota Johnson ("Frau im Dunkeln", "Fifty Shades of Grey", "Black Mass") als junge Passagierin überzeugen auf engstem Raum mit tiefgründigen Gesprächen über ihr Leben. Ein poetischer Film über die Annäherung zweier Fremder, der unter die Haut geht. Ab 27. Juni 2024 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

Eine junge Frau (Dakota Johnson) steigt nachts am Flughafen New York in ein Taxi ein. Sie möchte nach Hause, in ihre Wohnung in Manhattan. Nach und nach kommen sie und der Fahrer (Sean Penn) ins Gespräch. Doch sie ist immer wieder abgelenkt von Textnachrichten, die sie von einem Mann erhält. Langsam öffnet sie sich, erzählt dem Fahrer ihre unglücklichen Liebesentscheidungen, die dazu führten, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hat. Auch er gibt immer mehr Einblick in sein Leben. Es entsteht eine inspirierende Unterhaltung, die berührt und unter die Haut geht.

"DADDIO - EINE NACHT IN NEW YORK" präsentiert mit Dakota Johnson ("Frau im Dunkeln", "Fifty Shades of Grey", "Black Mass") und Sean Penn ("Cheyenne - This must be the place", "Mystic River", "Milk") ein eindrucksvolles Duo in den Hauptrollen. Sean Penn zeigt sich in Bestform und Dakota Johnson brilliert als einsame junge Frau mit unerfüllter Sehnsucht nach Liebe. Regie führte Christy Hall ("I am not okay with this"), die auch das Drehbuch verfasste und den Film mitproduzierte. Es geht um Wahrheit und Illusion und darum, wie mühelos wir das eine durch das andere ersetzen. Beide Protagonisten lassen uns tief in ihr Innenleben blicken und teilen ihre intimsten Gedanken - es entwickelt sich eine große Nähe zwischen den beiden und vor dem Hintergrund der nächtlichen Großstadt eine Poesie, die nachwirkt. Phedon Papamichael ("Le Mans 66", "The Monuments Men", "Downsizing") zeichnet als Kameramann für die atmosphärischen Bilder verantwortlich.

