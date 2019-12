LEONINE

Filmtastic erweitert die Verbreitung und ist ab sofort auch als SVoD-Angebot bei Zattoo erhältlich

München

FILMTASTIC ist in Deutschland ab sofort bei dem beliebten TV-Streaming-Anbieter Zattoo als Video-on-Demand-Paket im zusätzlichen Abonnement für 3,99 Euro im Monat erhältlich. FILMTASTIC gehört zu LEONINE, dem unabhängigen deutschen Medienunternehmen, das aus dem Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und der W&B TV entstanden ist und bietet neben Filmtipps von Kino-Experten vor allem Blockbuster und Kultfilme in HD-Qualität.

FILMTASTIC offeriert ein abwechslungsreiches Premium-Angebot, das fortwährend aktualisiert wird und startet bei Zattoo mit einer großen Auswahl an Filmen. Dazu gehören "Die Unfassbaren", "Iron Man" und "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand", die ab sofort im FILMTASTIC-Channel verfügbar sind.

"Der Ausbau der Vertriebswege der Streaming-Services von LEONINE ist eines unserer wichtigsten strategischen Ziele im Distributions-Bereich. Deshalb freuen wir uns sehr über die Integration von FILMTASTIC bei einem so reichweitenstarken TV-Streaming-Anbieter wie Zattoo. Ich bin mir sicher, dass die Kombination aus abwechslungsreichem Top-Programm und attraktivem Preis viele Zattoo-Kunden von FILMTASTIC begeistern wird", so Danny Humphreys, Director Digital Sales & Development im Distributions-Bereich bei LEONINE.

"Es gehört zunehmend zum alltäglichen Medienkonsum, Bewegtbildinhalte zeitversetzt zu streamen. Um den Bedürfnissen unserer Nutzer gerecht zu werden, ergänzen wir laufend den Live-TV-Bereich um Komfortfunktionen wie Restart und Live-Pause", so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo. "Daneben sehen wir aber auch den Wunsch nach Inhalten, die unabhängig vom TV-Programm verfügbar sind. Aus diesem Grund öffnen wir unsere Plattform zunehmend für Inhalte-Partner, um themenspezifische VoD-Pakete über Zattoo einer höchst streaming-affinen Zielgruppe anzubieten. FILMTASTIC ist mit seinem Angebot an Blockbustern und Geheimtipps von Filmexperten für uns der ideale Partner, um stärker in diesen Bereich einzusteigen."

Video-on-Demand-Inhalte können bei Zattoo mit den Betriebssystemen iOS, Android und Windows in der Browserversion oder über die jeweilige App für Tablets und Smartphones gestreamt werden. Die Inhalte von FILMTASTIC sind ab sofort über iOS, mobile Android-Geräte oder im Webbrowser verfügbar. Weitere Plattformen wie Smart-TVs werden im kommenden Jahr folgen.

FILMTASTIC gehört zu dem unabhängigen deutschen Medienunternehmen LEONINE und ist bei Amazon Prime Video, Magenta TV, Zattoo und weiteren TV-Streaming-Anbietern verfügbar. Ob Blockbuster oder Kultfilm, hier finden Kunden mit Leidenschaft für großes Kino ihr bestes Programm. Da fällt die Wahl des richtigen Films leicht! Bei uns heißt es: Weniger Suchen. Mehr Finden.

Über LEONINE:

LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das aus dem Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und der W&B TV entstanden ist. Mit den drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Filmgeschäfts ab. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows und Content für Social Media-Kanäle. Das Unternehmen verwertet die Rechte für diese Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift LEONINE auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.

