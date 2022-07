HARIBO GmbH & Co. KG

HARIBO macht Metal-Fans froh: Die Wacken Goldbären rocken in Schwarz

Grafschaft (ots)

Zum 100. Geburtstag zeigen sich die HARIBO Goldbären beim legendären Wacken Open Air 2022 zum ersten Mal ganz in Schwarz.

Die stark limitierte Sonderedition mit Fassbrause-Geschmack gibt es ab sofort nur im HARIBO Online-Shop, in allen HARIBO-Stores und auf dem Festival selbst.

HARIBO überrascht live auf dem Wacken Open Air mit vielen Aktionen und Highlights rund um das Metal-Festival.

Nach zwei ruhigen Jahren wird es endlich wieder laut: Vom 4.-6. August 2022 versammelt sich die globale Metal-Szene wieder im beschaulichen zweitausend Seelen-Dorf Wacken zum größten Open-Air-Festival Deutschlands. Mit dabei auf dem Holy Ground sind dieses Jahr Gäste, die viele wahrscheinlich nicht erwartet hätten: die HARIBO Goldbären. Anlässlich des 100. Goldbären-Geburtstags kooperiert HARIBO mit dem legendären Wacken Open Air (W:O:A).

Hier treffen zwei echte Kultmarken aufeinander! Beide Marken verbinden seit vielen Jahrzehnten Generationen und bringen Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Musik trifft auf Genuss, Kultur trifft auf Freude. Passend dazu präsentieren sich die Goldbären zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Schwarz und überraschen mit einer besonderen Limited Edition: den HARIBO Wacken Goldbären mit Fassbrause-Geschmack. Die ganz im Wacken-Stil gehaltenen Beutel mit schwarzen (Fassbrause Zitrone-Geschmack) und roten (Fassbrause Holunder-Geschmack) Goldbären machen nicht nur echte Metal-Heads froh.

Für Holger Lackhoff, Geschäftsführer Marketing HARIBO D-A-CH, ist die Kooperation der Marken daher naheliegend: "In unserem Jubiläumsjahr wollen wir kindliche Freude in die Metal-Szene tragen. Das Wacken-Festival und die bunte Welt der Goldbären verbindet viel mehr, als es auf den ersten Blick erscheint: Weltoffenheit, Leidenschaft und vor allem eine gute Prise Humor."

HARIBO-Stand auf dem Festival: Naschen und die "DeFender of Frohsinn" spielen

HARIBO macht Metal-Fans in Wacken froh! Am Festival-Stand von HARIBO kommt kindliche Freude auf: Naschboxen, stilechte Give-Aways wie Plektren oder Patches und eine kleine Bühne lassen die Herzen der Bullheads höherschlagen. Auf der Stage können mutige Festival-Gänger die sogenannte "DeFender of Frohsinn" spielen. Eine tiefschwarze, aus Mahagoniholz handgefertigte E-Gitarre in Goldbären-Form. Die Liebe steckt hier im Detail. So hat die Gitarre sogar eine Naschluke, in der ein paar Goldbären Platz finden.

Hergestellt wurde die Goldbären-Gitarre von Alexander Markusch, der auch schon für Rammstein, Iron Maiden, Metallica, Slash oder die Beatsteaks Gitarren baute. Insgesamt sechs Exemplare hat HARIBO von dem Berliner anfertigen lassen, die auf unterschiedliche Weise ihren Weg zu glücklichen Musikerinnen und Musikern finden werden. Eine Gitarre stellt HARIBO der Wacken-Foundation zur Verfügung, um den Hard-Rock- und Heavy-Metal-Nachwuchs zu fördern. Was mit den anderen Fünf passiert, bleibt noch ein Geheimnis.

Kampagnenentwicklung von Jung von Matt SPREE

Kommunikativ begleitet Jung von Matt SPREE die Brand Experience Kampagne mit jeder Menge lautstarken Bewegtbildern, die in den eigenen Social-Media-Kanälen und via Magenta TV ausgespielt werden. Zudem kooperiert HARIBO im Zuge der Kampagne mit dem Musikmagazin METAL HAMMER, dem Zentralorgan der Szene. Während des W:O:A berichtet HARIBO via Instagram vom Festival.

Die HARIBO Wacken Goldbären sind ab dem 12. Juli 2022 als 175-Gramm-Beutel (UVP 0,99 Euro) nur für kurze Zeit online ( www.haribo.shop), in den HARIBO-Shops und exklusiv für alle Festivalbesucherinnen und -besucher auf dem W:O:A erhältlich. Bei dem Preis handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung.

