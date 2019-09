Integrationshilfe für Flüchtlinge e.V.

Integration durch Teilhabe

Hamburger Verein unterstützt Geflüchtete auf Ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben



Das Wichtigste ist gesellschaftliche Teilhabe. So erleben es die Unterstützer des Hamburger Verein Integrationshilfe für Flüchtlinge e.V. jeden Tag bei den Geflüchteten in ihrer Gruppe, wenn diese wieder etwas mehr Deutsch gelernt haben, sich selber ehrenamtlich in einem Freiwilligenprojekt engagieren, ein Praktikum machen können oder Aussicht auf eine Ausbildung haben. Dann wird Ankommen in Hamburg Realität, es steigt die Motivation, sich weiter zu entwickeln und es wird leichter und selbstverständlicher, sich in Deutschland zu integrieren.

Deshalb ist es das Ziel des Vereins, die Neuhamburger auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen ein Stück des Lebens in Deutschland näher zu bringen und sie dabei zu unterstützen, an der Gesellschaft teilzuhaben.

Wie funktioniert das?

Einmal pro Woche bietet der Verein einen festen Treffpunkt für alle an. Diese Treffen dienen dazu, Deutschunterricht in kleineren Gruppen oder Nachhilfe zu geben und individuelle Fragen zu klären. Sie stellen einen verlässlichen Anker für alle Geflüchteten und Unterstützer dar.

Jedem in der Gruppe soll außerdem ein Ansprechpartner zur Seite gestellt werden, der bei Fragen im Alltag zur Verfügung steht, wenn nötig zu Terminen begleitet oder bei der Suche nach einem Praktikum oder Ausbildungsplatz hilft. Diese Tandems können sich ganz unterschiedlich gestalten. Sie können auf die Hilfe bei organisatorischen Fragen beschränkt sein oder sich zu persönlicheren Beziehungen entwickeln.

Der Verein unterstützt außerdem dabei, gemeinnützige Projekte zu finden, in denen die Geflüchteten sich selber als Freiwillige engagieren können. Darüber kommen sie in Kontakt mit anderen Deutschen, können sich und ihre Fertigkeiten einsetzen, die Sprache weiter verbessern und bekommen Anerkennung für Ihren Einsatz. Viele Flüchtlinge möchten etwas zurückgeben für die Hilfe, die sie hier erhalten. Ehrenamtliches Engagement fördert außerdem gesellschaftliche Teilhabe und das Verständnis für einander.

Auch gemeinsame Freizeitaktivitäten tragen dazu bei, das Leben in Deutschland kennenzulernen und Integration zu fördern. Der Verein organisiert regelmäßig Ausflüge, gemeinsame Kochnachmittage oder die Teilnahme an Sportveranstaltungen. Darüber hinaus rücken gemeinsamen Unternehmungen Belastungen in den Hintergrund, bringen Menschen einander näher und machen einfach Spaß.

Sie wollen helfen?

... mit Zeit

Der Unterstützerkreis ist eine kleine, bunt zusammengewürfelte Gruppe von Menschen, die sich über verschiedene Wege zusammengefunden haben. Neue engagierte Leute sind immer willkommen. Jeder bringt sich nach seinen Interessen und zeitlichen Möglichkeiten ein.

... mit einer Spende

Viele der kleineren und größeren Schritte der Neuhamburger auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben wie auch die Aktivitäten des Vereins sind mit Kosten verbunden, für die immer finanzielle Unterstützung gesucht wird.

Über die Website des Vereins gibt es die Möglichkeit, Kontakt für ein Kennenlernen aufzunehmen oder eine Spende zu tätigen. Beides hilft, Geflüchtete auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben zu unterstützen und Integration durch Teilhabe zu fördern.

Kontakt:

http://integration-fluechtlinge.org/

