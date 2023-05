Shanghai Electric

Shanghai Electric und indonesische Partner arbeiten zusammen, um umweltfreundliche und stabile Energieinfrastruktur voranzutreiben

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire)

Die CEO und Vorsitzende vonShanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727), Frau Leng Weiqing, hat gemeinsam mit einer hochrangigen Delegation von sechs großen Unternehmen Shanghais unter der Leitung des Bürgermeisters Gong Zheng während desShanghai-Jakarta Overseas Investment Symposiummit lokalen Institutionen über den Betrieb mehrerer Kraftwerke in Indonesien diskutiert, einschließlich des Kohlekraftwerks Java 7, des Kraftwerks Chilaza und des Industrieparks Qingshan, die alle erheblich zur lokalen und globalen Energiesicherheit und -stabilität beigetragen haben und gleichzeitig massive Gewinne bei der Nutzung und Nachhaltigkeit der grünen Energie erzielt haben.

„Wir sind äußerst stolz auf diese jüngste Zusammenarbeit mit unseren indonesischen Partnern, die dazu beiträgt, Energiestabilität zu gewährleisten, ganz zu schweigen von Beschäftigungsmöglichkeiten und einem erhöhten Lebensstandard für mehrere Städte in ganz Indonesien", so Leng. „Viele der von Shanghai Electric gelieferten, betriebenen und gewarteten Anlagen, die in Indonesien in Betrieb sind, leisten einen positiven Beitrag zur lokalen Energiesicherheit und tragen zur Verbesserung des Energieniveaus und -verbrauchs sowie der Lebensbedingungen der Menschen bei."

Darüber hinaus umfasst die Geschäftentwicklung des Unternehmens in mehreren Bereichen den Betrieb und die Instandhaltung von drei Wärmekrafteinheiten im Weda Bay Industrial Park, das Koks-Engineering-Projekt von Steel Group und Nanjing Iron mit einer Jahresleistung von 2,6 Millionen Tonnen sowie ein Joint Venture mit einer Automobil-Klimawärmetauschfabrik.

Die innovativen kohlenstoffarmen Energie- und Lösungsprojekte von Shanghai Electric leisten einen massiven Beitrag für Städte in Indonesien

Das Kohlekraftwerk Java 7 ist ein Kohlekraftwerksprojekt mit einer Leistung von 2100 MW im indonesischen Banten. Shanghai Electric begann mit dem Bau der Anlage im Jahr 2016 und nahm den kommerziellen Betrieb im Dezember 2019 auf. Das Kraftwerk Chilaza, das in seiner zweiten Phase von Shanghai Electric betrieben und gewartet wird, steht bei der Effizienz der Stromerzeugung unter den Kohlekraftwerken auf der indonesischen Insel Java an der Spitze. Diese bemerkenswerte Leistung festigt seine Position als führendes privates Kraftwerk des Landes. Nachdem sie Anfang dieses Monats ans Netz angeschlossen wurde, hat sich die Anlage zu einem robusten Eckpfeiler entwickelt, der die Stabilität des örtlichen Stromnetzes garantiert. Ein weiteres Großprojekt, der Qingshan Industrial Park, ist der erste Vorstoß des Unternehmens in den internationalen Großkoksmarkt und daher von großer Bedeutung, weil er die Internationalisierungsstrategie von Shanghai Electric voll unterstützt.

Das breite Spektrum von Shanghai Electric umfasst Produktionslinien für Lithiumbatterien, Autoteile, große Flugzeugproduktionslinien, Aufzüge und Klimakompressoren. Die Konzentration von Shanghai Electric auf technologische Innovationen und die Beteiligung an der Produktion und dem Betrieb von Schienenverkehrssystemen und anderen Industrieausrüstungen sowie an integrierten Dienstleistungen ermöglicht internationale Marktkooperationen und die Entwicklung grüner und kohlenstoffarmer Industrietechnologien auf globaler Ebene.

Shanghai Electric baut sein Engineering-Geschäft außerhalb Chinas aktiv aus. Das Unternehmen hat über 100 Energietechnikprojekte mit einem Gesamtauftragswert von über 250 Milliarden Yuan (35,76 Milliarden US-Dollar) abgeschlossen, was ein Drittel des Umsatzes des Unternehmens mit Energieausrüstung im Ausland ausmacht. Das Unternehmen erwarb außerdem 100 % der Anteile an Nedschroef in den Niederlanden und expandierte damit in die High-End-Automobilbefestigungsindustrie. Außerdem erwarb das Unternehmen 100 % der Anteile an der deutschen Broetje Automation und expandierte in die High-End-Industrie für die Herstellung von Luftfahrtausrüstung.

Informationen zu Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), ein weltweit führender Anbieter von umweltfreundlichen intelligenten Systemlösungen in Industriequalität mit Präsenz auf der ganzen Welt, widmet sich intelligenter Energie, intelligenter Fertigung und der Integration digitaler Technologien Intelligenz. Mit dem Schwerpunkt auf kohlenstoffarmer Entwicklung und digitaler Transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumstreiber ist Shanghai Electric bestrebt, eine führende Rolle bei der Erreichung des Höhepunkts der Kohlendioxidemissionen vor 2030 und der Erreichung der Kohlenstoffneutralität vor 2060, bei der Herstellung von Geräten für neue Energien und bei der Lokalisierung von High-End-Geräten einzunehmen und dabei die grenzenlosen Möglichkeiten in einem innovativen industriellen Ökosystem zusammen mit globalen Partnern zu nutzen.

