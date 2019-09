Nature Valley

Nature Valley präsentiert zwei leckere Snack-Neuheiten: Nut Butter Erdnuss und Kakao Haselnuss - Knusper-Biscuits für perfekte Genussmomente

Hamburg (ots)

Wenn die Tage langsam wieder kürzer werden, steigt unser Bedürfnis, es sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee mit einem leckeren Snack gemütlich zu machen. Nature Valley präsentiert gleich zwei neue Riegel für diese kleinen Ich-Momente: Nature Valley Nut Butter Erdnuss und Nut Butter Kakao Haselnuss sind zwei knusprige Hafer-Honigkekse mit 100% Vollkorn-Hafer und -Gerste. Die Biscuits rahmen jeweils eine herrlich-cremige Füllung mit echter Erdnussbutter sowie echter Haselnussbutter und Kakao ein. Zwei neue Geschmacksrichtungen für die kleinen süßen Verwöhnmomente im Alltag!

Nature Valley legt höchsten Wert auf die Auswahl seiner Inhaltsstoffe: Die Nut Butter Riegel setzen auf Ballaststoffe und verzichten vollständig auf Farb- und Konservierungsstoffe.

"Die Nut Butter Biscuits sind eine perfekte Ergänzung unseres Nature Valley Snackangebotes. Sorgfältig ausgewählte Zutaten wie echte Haselnuss- und Erdnussbutter gehen ideal auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden ein, die Snacks ganz bewusst genießen können", so Adriana Cantu Robles, Head of Brand, Category & Trade Marketing Germany bei General Mills.

Neben den Sorten Crunchy und Protein, komplettiert Nut Butter nun das Nature Valley Sortiment mit einer süßen Snackvariante. Die zarten Nut Butter Füllungen mit echter Haselnuss- und Erdnussbutter sind eine genussreiche Abwechslung für die süße Auszeit im Alltag - egal ob am Nachmittag oder Abend. Die Nature Valley Crunchy Riegel schmecken als zweites Knusperfrühstück am Vormittag. Ein Riegel der Sorte Nature Valley Protein deckt 20% des Tagesbedarfs an Proteinen und ist damit der perfekte Workout-Partner.

Die beiden neuen Nut Butter Biscuits sind seit Juni 2019 im Einzel- und Drogeriehandel erhältlich. Die UVP für ein Multipack mit jeweils 4 Biscuits à 38 g liegt bei 2,99 EUR.

Über Nature Valley und General Mills

Seit 1975 stellt Nature Valley knusprige Müsliriegel aus Vollkornhafer her. Die Natur dient der Snackmarke als Inspirationsquelle. Dementsprechend setzt das Unternehmen auf die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe wie Vollkornhafer, Honig und geröstete Erdnüsse. Das Sortiment besteht aus drei Produktfamilien: Crunchy, Protein und seit Juni 2019 auch Nut Butter. Weitere Informationen unter www.nature-valley.de.

General Mills wurde 1866 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Lebensmittelunternehmen. Der Konzern mit Sitz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ist in über 100 Ländern tätig und vermarktet mehr als 100 Verbrauchermarken. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte General Mills einen Konzernumsatz von 15,6 Mrd. US-Dollar.

