Gustoland GmbH

Verbraucherinformation

Produktrückruf "JA! Delikatess-Salami"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oer-Erkenschwick (ots)

Die Gustoland GmbH, Oer-Erkenschwick, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucher schutzes vorsorglich folgendes Produkt zurück:

Ja! Delikatess-Salami, 200g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.02.26 und 01.03.26

EAN 4337256506304

Verkauft wurde der Artikel in Märkten in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge ist der Nachweis von Shigatoxin-bildenden Escherichia coli (STEC). STEC-Bakterien können Erkrankungen verursachen, die mit Durchfall und Bauchschmerzen einher gehen. Dabei kann es auch zu schweren Krankheitsverläufen mit blutigem Durchfall, Fieber und akutem Nierenversagen (HUS) kommen.

Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie auf der Rückseite der Verpackung.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen ausdrücklich nicht betroffen.

Das Produkt kann im jeweiligen Markt in den o.g. Bundesländern zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet - auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Alle Anfragen zu dem Rückruf beantwortet der Kundenservice unter info@gustoland.de

Wir entschuldigen uns ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis.

Original-Content von: Gustoland GmbH, übermittelt durch news aktuell