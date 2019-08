BaByliss Deutschland GmbH

Eine neue Ära des Haarstylings beginnt - mit der Weltneuheit des kabellosen Glätteisens BaByliss 9000 #GreatHairAnywhere

München (ots)

Perfektes Styling on the go - wie im Badezimmer: Der BaByliss 9000 ist das weltweit erste kabellose High Performance-Glätteisen, das die bahnbrechende, neue und patentierte Micro-Heating-Matrix-Technologie mit einem beispiellosen Leistungspotenzial kombiniert - für ein ultimatives, uneingeschränktes Styling-Erlebnis.

Angetrieben von leistungsstarken Lithium-Batterien, sorgt das kabellose Glätteisen für eine zuvor ungekannte Freiheit bei voller Leistungsstärke. Die flexiblen, ultra glatten Platten mit Keramikbeschichtung heizen extrem schnell auf und erlauben eine konstante Temperatur. Das Ergebnis: Super gestyltes Haar, immer und überall!

Ob Sleek-Look oder sanfte Beach-Waves - egal ob man zwischen Meeting und Dinner, auf dem Roadtrip zum Festival oder einfach immer und überall die Möglichkeit haben möchte seinen ganz individuellen Style zu kreieren - der BaByliss 9000 ist High-Tech on the go und bietet vor allem eins: Unabhängigkeit für alle Power-Frauen.

Mit dem BaByliss 9000 ist das Haar-Styling ab jetzt überall möglich. Für mehr Flexibilität und Freiheit, für mehr Mobilität und vor allem für ein perfektes Styling.

Keine Lust, früher aufzustehen für das Haarstyling? Style dich on the go in der U-Bahn.

Der Regen hat deine Haare ruiniert? Frische deine Frisur im Café auf.

Unter Strom vom Meeting Marathon und danach direkt zum Dinner? Unkompliziertes Nachstylen zwischendrin, ganz ohne Steckdose.

Du liegst am Strand und spottest deinen Traumtyp? Fünf Minuten Styling unterm Sonnenschirm und du bist good to go.

Dein Kabel schränkt dich ein? Welches Kabel?

BaByliss 9000 Key Features:

- Kabellos - Leistungsstarke Lithium-Batterien für maximale Power - Leistungsstarke Heiztechnologie für ultraschnelles Aufheizen und sofortige Wärmerückgewinnung - Drei Temperaturstufen: 160oC, 180oC, 200oC - 30 Minuten Betriebszeit bei Maximaltemperatur nach dreistündiger Schnellaufladung - Ultra glatt-gleitende, flexible Platten mit Keramikbeschichtung - Silikonschutz für sicheres Aufheizen und geschützte Lagerung - Hochwertiges Reiseetui und Hitzeschutzmatte - Zwei Jahre Garantie

Verfügbar ab dem 29. August 2019 exklusiv online auf www.babyliss.de

VKP EUR 279,90

Bildmaterial: http://babyliss.fhnews.de/download/BaByliss9000_Bildmaterial.zip

