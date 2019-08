So schön, so gefährlich: Die Badezeit in Deutschland / Mit RESTUBE mehr Freiheit und Sicherheit im Wasser genießen

RESTUBE GmbH

Der Sommer in Deutschland ist noch nicht vorbei, noch einmal rollt eine Hitzewelle übers Land und die Menschen suchen Abkühlung in Seen, Flüssen und im Meer. Für die ersten sieben Monate des Jahres gibt es bereits eine tragische Bilanz zu verzeichnen: 250 Menschen kamen bei Unfällen in deutschen Gewässern ums Leben (Stand 20. Juli, Quelle DLRG). Das Bewusstsein für die Gefahren im Wasser zu schärfen hat sich RESTUBE zum obersten Ziel gesetzt und mit der durch Zug am Auslöser aufblasbaren Restube-Boje ein Sicherheitssystem geschaffen, das in einer kritischen Situation für Auftrieb und Sichtbarkeit für sich selbst und andere sorgt.

Die Restube-Boje ist in einer kleinen Tasche zusammengefaltet kaum größer als ein Smartphone, ca. 200 Gramm leicht und im Wasser schwerelos. Das aufblasbare Backup stört somit weder beim Schwimmen noch bei sportlichen Aktivitäten. In einer kritischen Situation bläst sich die Restube-Boje durch einen Zug am Auslöser mittels CO2-Patrone sekundenschnell auf. Mit dieser gewinnt man Zeit, um sich im Wasser zu orientieren, Kraft zu tanken, anderen zu helfen oder dank der Signalfarbe auf sich aufmerksam zu machen. Zurück an Land kann die Boje mit einer neuen Patrone versehen und zusammengefaltet direkt wiederverwendet werden. Restube kann auch jederzeit mit dem Mund aufgeblasen werden.

Restube ist für Freizeitschwimmer, Familien mit Kindern (empfohlen ab 10 Jahre) und alle Wassersport-Begeisterten geeignet. Kite-Surfer, SUP-Paddler, Wellenreiter, Schnorchler und Boot-Fahrer vertrauen dem minimalistischen Produkt, das nicht nur Sicherheit, sondern ein noch besseres Gefühl im Wasser gibt.

Dass das Thema Sicherheit im Wasser mehr Aufmerksamkeit braucht, zeigt u.a. ein Bericht der WHO. Demzufolge kommen in der europäischen Region jährlich etwa 37.000 Menschen durch Ertrinken ums Leben. Jeder Vierte ertrinkt demnach bei dem Versuch, jemand anderem zu helfen. "Ertrinken ist ein in hohem Maße vermeidbares Problem in der Gesundheitspolitik", so der Bericht. "Durch konkrete Präventionsmaßnahmen lässt sich das Risiko enorm eindämmen." Hierzu gehört auch, Auftrieb dabei zu habe. Mit Restube ist das endlich auch für Schwimmer möglich.

