Sich für einen neuen Job zu bewerben, versursacht Stress. Für viele Menschen kann die Betreuung durch einen Personaldienstleister ein Ausweg sein - und sogar der Weg zum persönlichen Traumjob

Fast die Hälfte aller Arbeitnehmenden, die sich in den vergangenen zwei Jahren auf einen Job beworben haben, hat die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen den Kontakt während der Bewerbungsphase abbrechen. Das zeigte die Mente ;> Factum-Studie zur Optimierung von Bewerbungsprozessen im Auftrag von Randstad im November 2022. Doch auch ohne solche Erlebnisse kann die Arbeitssuche ein stressiger und langwieriger Prozess sein. Einen Ausweg aus der Spirale aus Frust und Enttäuschung bietet die Betreuung durch einen erfahrenen Personaldienstleister.

Mit individueller Vermittlung zum passenden Job

Als weltweiter Marktführer unter den Personaldienstleistern hat Randstad 55 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Arbeitsmarkt und weiß, was sich Bewerber:innen wünschen. "Wer bei uns angestellt ist, wird rundum gut betreut", erklärt Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin von Randstad Deutschland. Sie weiß, dass viele Menschen noch immer Vorurteile gegenüber Zeitarbeit haben: Etwa, dass man als Zeitarbeitnehmer jeden Job machen müsse und sich nicht aussuchen könne, wo man arbeitet. "Das stimmt definitiv nicht", sagt Wißfeld. "Im Gegenteil: Wir kümmern uns darum, dass unsere Kandidaten einen Einsatz bekommen, der ihrer Qualifikation und ihren Bedürfnissen entspricht. Dabei orientieren wir uns an der persönlichen Situation und den Voraussetzungen unserer Beschäftigten und bieten Chancen für Quereinstieg, Berufseinstieg oder Wiedereinstieg. Auch für Menschen aus dem Ausland, die einen Job in Deutschland suchen, gibt es viele Möglichkeiten in der Zeitarbeit." Für die hohen Standards in der internationalen Mobilität ausländischer Arbeitskräfte spricht auch Randstads Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP).

Chance Zeitarbeit: Faire Löhne und stabile Arbeitsverträge gehören dazu

Ein Vorteil, den Arbeitssuchende häufig gar nicht kennen. "Viele Menschen glauben, Zeitarbeitskräfte würden schlecht bezahlt oder seien nicht fest angestellt", erklärt Wißfeld weiter. Auch diese Vorurteile gehören in das Reich der Mythen: Einen guten Personaldienstleister erkennen Bewerber:innen an einer fairen monatlichen Bezahlung nach Tarif sowie einem festen Arbeitsvertrag - bei Randstad eine Selbstverständlichkeit. "Darüber hinaus bieten wir in unserer Randstad Akademie berufliche Qualifizierungen an, um unsere Mitarbeitenden bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen", erklärt Wißfeld.

Große Auswahl an Unternehmen und Tätigkeiten

Mit einem großen Standortnetz und der Zusammenarbeit mit namhaften Kundenunternehmen verfügen Zeitarbeitsfirmen außerdem über Stellenangebote, die auf dem offenen Arbeitsmarkt häufig nicht vorhanden sind. Mit Jobs in Logistik, Dienstleistung, IT oder im Gesundheits- und Sozialwesen bieten Personaldienstleister außerdem ein breites Portfolio, das zur jeweiligen Qualifikation der Kandidat:innen passt. Diese sammeln in ihren Einsätzen schnell wichtige Erfahrungen im Beruf, die ihnen Vorteile auf dem Arbeitsmarkt verschaffen.

