mailo Versicherung AG

Neuartiges Deckungskonzept für Coworker: mailo Versicherung AG und Innovation Hub Orangery schließen strategische Partnerschaft

Köln/Hildesheim (ots)

Die Orangery Hildesheim GmbH, Ökosystem für Start-ups, Freelancer und Unternehmen aus Hildesheim, und die mailo Versicherung AG, digitale Gewerbeversicherung mit Sitz in Köln, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Als Ergebnis hat ein gemeinsames Projektteam ein individuell und maßgeschneidertes Deckungskonzept für Coworker entwickelt, das im deutschsprachigen Rechtsraum so bisher nicht erhältlich war.

Der anhaltende Trend der Digitalisierung hat zahlreiche neue Berufe geschaffen - vom Art Director Digital über den Feel Good Manager bis hin zum Virtual Assistant. Herkömmliche Versicherer können diesen neuen digitalen Zielgruppen nur bedingt einen wirklich passgenauen Versicherungsschutz bieten. Auch bei der stark wachsenden Berufsgruppe der Coworker besteht eine erhebliche Lücke zwischen bestehendem und dynamisch voranschreitendem Versicherungsbedarf und den bislang verfügbaren Versicherungslösungen. Der Fokus der beiden strategischen Partner liegt darauf, diese Lücke kundenorientiert zu schließen.

Bei der Orangery handelt es sich um ein Innovation Hub aus Hildesheim mit einem Fokus auf Beteiligungen an Startups, dem Angebot von Coworking Spaces und Innovationsberatungen. Außerdem gestaltet die Orangery mit lokalen Akteuren den digitalen Wandel im Rahmen zahlreicher gemeinsamer Projekte. Das Team der Orangery hat es sich zum Ziel gesetzt, abseits von den deutschen Gründermetropolen wie Berlin und München eine starke Gründerszene in Städten mit einer Größe von bis zu 300.000 Einwohnern zu kreieren. Hierfür bündelt die Orangery lokale Firmen- sowie Personennetzwerke und hat sich zu einer der ersten Anlaufstellen für Startup-Unternehmer, Freelancer, Business Angels und Investoren in ganz Niedersachsen entwickelt. "In den letzten Monaten verzeichnen wir einen regelrechten Ansturm an Coworkern. Daher sind wir durchgehend komplett ausgelastet", freut sich Orangery-Co-Founder Sebastian Groenen.

Die Orangery hat durch den eigenen Coworking Space und den ständigen Austausch mit Coworkern schnell einen ganz speziellen Bedarf feststellen können: Wie ist ein Coworker versichert? Wer kommt für einen Schaden auf, wenn er seinem Nachbarn im Coworking Space versehentlich Kaffee über den Laptop schüttet?

Diese und weitere übergreifende Gedanken haben die Orangery und mailo dazu geführt, gemeinsame Marktforschungen durchzuführen, bei denen zahlreiche Startups und Coworker wertvolle Anregungen und Rückmeldungen gegeben haben. "Wir wollen mit und für Coworker auf Nummer sicher gehen. Nagelneue Elektronik, Unachtsamkeit durch Stress - wer kennt es nicht? Rasch kommt es mal zu einem Missgeschick, dass schnell sehr teuer werden kann", erklärt Orangery-Co-Founder Sebastian Groenen.

"Als die digitale Versicherung für Unternehmer, Selbständige und Freelancer freut sich das mailo-Team, gemeinsam mit der Orangery und in enger Abstimmung mit den Coworkern in wenigen Wochen ein weiteres maßgeschneidertes Versicherungskonzept vollständig entwickelt und eingeführt zu haben", ergänzt Armin Molla, Vorstand der mailo Versicherung AG.

Die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse über den Bedarf der Zielgruppe und die umfassende Kompetenz der strategischen Partner in der Produktentwicklung ermöglicht somit ab sofort die erste Versicherungslösung für Coworker in Deutschland. mailo-Vorstand Molla: "Und dem Beispiel der Coworker-Police folgend, sind bereits passgenaue Deckungskonzepte für weitere neue Berufsgruppen in Planung."

Über die mailo Versicherung AG - www.mailo.ag

Die mailo Versicherung AG ist die digitale Versicherung für Unternehmer, Selbständige und Freelancer. Das auf Gewerberisiken spezialisierte Versicherungsunternehmen bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht- und Sachinhalt-Versicherungsprodukte an.

mailo bietet seinen Kunden passgenaue Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.

Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.

Kontakt mailo Versicherung AG:



Stephan Best, Leiter Vertrieb und

Marketing

mailo Versicherung AG

Riehler Str.1

50668 Köln

E-Mail: stephan.best@mailo.ag

Telefon: +49 221 429 14 00

Weitere Informationen unter www.mailo.ag



Kontakt Orangery:

Sebastian Groenen

contact@orangery.io

www.orangery.io

Original-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell