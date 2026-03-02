Intuitive Surgical Deutschland GmbH

Intuitive expande o investimento e a presença na Europa

Lisboa (ots)

A empresa inicia operações diretas em Itália, Espanha, Portugal, Malta, São Marinho e territórios associados

A Intuitive (NASDAQ: ISRG), um líder mundial em tecnologia para cuidados minimamente invasivos e pioneira em cirurgia assistida por robot, anunciou hoje a conclusão da aquisição do negócio de distribuição de da Vinci e Ion gerido pelas ab medica, Abex, Excelencia Robótica e respetivas afiliadas.

A conclusão marca a expansão formal das operações diretas da Intuitive na Europa, permitindo à empresa apoiar os clientes de uma forma mais ágil e integrada e proporcionar cuidados minimamente invasivos a mais pacientes em Itália, Espanha, Portugal, Malta, São Marinho e territórios associados.

"O dia de hoje marca um passo importante no nosso compromisso de expandir o acesso a cuidados minimamente invasivos comprovados, seguros e eficazes para mais pacientes em toda a Europa", afirmou Dave Rosa, CEO da Intuitive. "A nossa presença direta significa que estamos mais bem posicionados para atender às necessidades dos nossos clientes nestas regiões geográficas, à medida que desenvolvemos os nossos objetivos partilhados de melhorar os resultados dos pacientes, melhorar a experiência dos pacientes e da equipa de cuidados, aumentar o acesso a cuidados minimamente invasivos e reduzir o custo total dos cuidados."

Os negócios da Vinci e Ion das ab medica, Abex e Excelencia Robótica são agora propriedade total da Intuitive e as operações das empresas estão integradas na organização comercial e de marketing europeia da Intuitive, liderada pelo Vice-Presidente Sénior e Diretor-Geral, Dirk Barten.

"A Intuitive está a entrar num novo capítulo, com base em mais de duas décadas a introduzir e a expandir o acesso à nossa tecnologia em todo o Sul da Europa", afirmou Barten. "É com grande satisfação que recebemos aproximadamente 250 funcionários da equipa Intuitive ao iniciarmos as nossas operações diretas e, em conjunto, continuamos a impulsionar a inovação em serviços de pacientes, equipas de cuidados e profissionais de saúde."

Existe uma base instalada combinada de mais de 470 sistemas cirúrgicos da Vinci em Itália, Espanha e Portugal a partir de 31 de dezembro de 2025. O sistema endoluminal Ion foi lançado recentemente em Itália e Espanha.

Acerca da Intuitive

A Intuitive (NASDAQ:ISRG), com sede em Sunnyvale, Califórnia, é um líder mundial em cuidados minimamente invasivos e pioneira na cirurgia assistida por robot. As nossas tecnologias incluem o sistema cirúrgico da Vinci e o sistema endoluminal Ion. Ao unir os sistemas avançados, a aprendizagem progressiva e os serviços de valor acrescentado, ajudamos os médicos e as suas equipas a otimizar a prestação de cuidados de saúde, de modo a obter os melhores resultados possíveis. Na Intuitive, imaginamos um futuro de cuidados que seja menos invasivo e profundamente melhor, no qual as doenças são identificadas precocemente e tratadas rapidamente, para que os pacientes possam voltar ao que mais importa.

Acerca dos sistemas cirúrgicos da Vinci

Existem vários modelos do sistema cirúrgico da Vinci. Os sistemas cirúrgicos da Vinci foram concebidos para ajudar os cirurgiões a realizar cirurgias minimamente invasivas e oferecer aos cirurgiões uma visão 3D de alta definição, uma visualização ampliada e assistência robótica e informática. Utilizam instrumentos especializados, incluindo uma câmara cirúrgica miniaturizada e instrumentos articulados (ou seja, tesouras, bisturis e pinças), que foram concebidos para ajudar a uma dissecção e reconstrução precisas no interior do corpo.

Acerca do sistema endoluminal Ion

O sistema endoluminal Ion (modelo IF1000) auxilia o utilizador a navegar por um cateter e ferramentas endoscópicas no trato pulmonar, utilizando a visualização endoscópica da árvore traqueobrônquica para procedimentos diagnósticos e terapêuticos. O sistema endoluminal Ion permite a colocação do marcador fiducial. Não se destina a fazer diagnósticos.

As informações fornecidas pelo sistema endoluminal Ion ou respetivos componentes devem ser consideradas apenas como orientadoras e não devem substituir as decisões clínicas tomadas por um médico qualificado.

Para mais informações, visite o site da empresa em www.intuitive.com/en-gb.

Informações de segurança importantes Para obter informações sobre a utilização prevista e/ou indicações de utilização, riscos, precauções e avisos do produto, bem como informações de prescrição completas, visite https://manuals.intuitivesurgical.com/market.

Declarações prospetivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospetivas relacionadas com expectativas relativas a assuntos que não são factos históricos. Declarações que recorrem a palavras como "estima-se", "projeta", "acredita", "antecipa", "planeia", "espera", "pretende", "poderá", "irá", "pode" "poderia", "deveria", "iria", "orientado/a", "potencial" e palavras e expressões semelhantes são destinadas a identificar declarações prospetivas. Estas declarações prospetivas são necessariamente projeções que refletem as decisões da gestão da Intuitive e implicam uma série de riscos e incertezas que podem causar resultados efetivos ou impactos nas operações, no desempenho financeiro e na posição comercial da Intuitive que diferem substancialmente dos sugeridos pelas declarações prospetivas.

Estas declarações prospetivas incluem, entre outras, declarações relacionadas com a integração de empresas, negócios e ativos adquiridos, investigação e desenvolvimento de produtos e serviços, fabrico e distribuição de produtos, integração de produtos, obtenção de aprovações regulamentares necessárias, desempenho técnico e outros tipos de desempenho de produtos e serviços, e disponibilização de produtos e serviços a mais pacientes e profissionais de saúde.

Estas declarações prospetivas devem ser consideradas tendo em conta vários fatores importantes, já que implicam riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados efetivos, o desempenho ou os progressos da Intuitive ou os resultados do setor difiram substancialmente de quaisquer resultados, desempenho ou progressos futuros, expressos ou implícitos, por tais declarações prospetivas. Os fatores importantes que poderiam fazer com que os resultados efetivos diferissem substancialmente dos previstos nas declarações prospetivas incluem, entre outros, o risco de os benefícios previstos da aquisição não serem totalmente realizados ou a respetiva realização demorar mais tempo do que o previsto, as dificuldades em reter funcionários-chave ou manter relações com clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais do negócio adquirido, as condições económicas nos mercados geográficos em que atuamos, as alterações nos regulamentos governamentais, nas prioridades de aprovação regulamentar, nos recursos e nas datas, as prioridades de aplicação regulamentar, as investigações governamentais e os litígios civis, e outros fatores abordados nos relatórios anuais da Intuitive e noutros documentos referentes a autoridades regulamentares de valores mobiliários relevantes.

Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida nestas declarações prospetivas, que são apenas válidas à data deste comunicado de imprensa e que se baseiam nas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos, incertezas e a conclusões difíceis de prever, incluindo os fatores de risco identificados em "Fatores de risco" do Relatório anual da Intuitive no formulário 10-K, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, tal como atualizado pelos outros documentos da Intuitive junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA. Os resultados efetivos da Intuitive podem diferir substancialmente e de forma negativa daqueles expressos em quaisquer declarações prospetivas. Além disso, a Intuitive não se responsabiliza pela atualização ou divulgação públicas de quaisquer revisões referentes a essas declarações prospetivas, exceto nos casos previstos pela lei.

