Hamburger Auktionshaus Wilhelm Dechow GmbH ist Teil der größten Online-Auktionsplattform in Europa

Die traditionsreiche Wilhelm Dechow GmbH blickt auf eine über 115 jährige Firmengeschichte zurück. 1904 gegründet, entwickelte sich das Hamburger Auktionshaus bis heute zum Marktführer im Bereich der Be- und Verwertung von industriellen Vermögenswerte jeglicher Art, materielle wie immaterielle Güter und Immobilien. 2015 trat DECHOW Auktionen der Auctio Group bei, ab 2018 kam Troostwijk Auctions hinzu und die Unternehmensgruppe TBAuctions entstand. Diese Fusion bündelt Kapazitäten und Expertise zugleich, um europaweit für alle Kunden erfolgreiche und sichere Online-Auktionen zu gewährleisten. DECHOW Auktionen bleibt nach dem Zusammenschluss der Ansprechpartner für Be- und Verwertungen im deutschen Markt sowie ein zuverlässiger Full-Service-Partner für Industrie, Banken, Leasinggesellschaften und Insolvenzverwalter. Nicht nur am Hauptsitz in Hamburg, sondern an sieben weiteren Standorten ist das Auktionshaus deutschlandweit für alle Kunden gut erreichbar und persönlich ansprechbar.

Ab sofort finden sämtliche Auktionen der Unternehmensgruppe auf der Auktionsplattform www.troostwijkauctions.com statt, um eine höhere Reichweite zu realisieren. Zusammen mit den Partnerfirmen versteigert DECHOW Auktionen im Kundenauftrag alle Arten von Waren, Anlagegütern und Immobilien. Zu den umsatzstarken Branchen gehören die Metall- und Holzindustrie, die Bereiche Transport und Logistik, die Lebensmittelindustrie, die Landwirtschaft sowie der Hoch- und Tiefbau.

"Nach dem Zusammenschluss bieten wir als Marktführer für Online-Versteigerungen in Europa unseren Kunden ein noch besseres Service- und Produktangebot. Unsere Auftraggeber profitieren von der hohen Innovationskraft und können dadurch optimale Geschäftsergebnisse erzielen", sagt Ron Alexander, Geschäftsführer bei der Auktionshaus Wilhelm Dechow GmbH.

DECHOW Auktionen verfügen über eine langjährige Branchenexpertise im klassischen Auktionsgeschäft. Mit branchenübergreifenden globalen Marktkenntnissen entstehen bei DECHOW Auktionen maßgeschneiderte Strategien mit nachhaltigem Wert. Mehr als 10.000 Wertgutachten wurden erstellt und somit individuelle und innovative Lösungen für Unternehmen gefunden. Neben präzise Bewertungen bietet DECHOW Auktionen den Kunden alle Dienstleistungen rund um die Verwertung von Waren und Gütern sowie umfangreichen Versicherungsschutz für Großverfahren an. Als Dienstleister im digitalen Zeitalter arbeitet DECHOW Auktionen ebenso mit fundiertem IT-Know-how, neuen Kanälen und effektiven Darstellungsformen.

