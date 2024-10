VIZIMAX Inc.

Vizimax Inc. wird von Power Grid Components übernommen

Longueuil, Qc (ots/PRNewswire)

Vizimax, der weltweit führende Anbieter von Punkt-auf-Welle für die Erregung von Transformatoren, gibt die Übernahme durch Power Grid Components bekannt

Vizimax Inc., ein führender Anbieter innovativer Lösungen für Stromversorgungssysteme, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Power Grid Components („PGC"), einem Portfoliounternehmen von Blackstone, übernommen wurde. Das gesteuerte Schaltgerät von Vizimax ist die marktführende Lösung für das Management und die Optimierung von Einschaltströmen und verlängert so die Lebensdauer kritischer Anlagen, einschließlich Leistungstransformatoren und Leistungsschaltern. Vizimax hat seinen Hauptsitz in Longueuil, Quebec, und wird von Präsident Jean-Guy Lacombe geleitet.

„Wir von Vizimax freuen uns sehr, der Power Grid Components Familie beizutreten", sagte Jean-Guy Lacombe, Präsident von Vizimax. „Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Fähigkeiten von Vizimax in unserem Bestreben, die Netzzuverlässigkeit auf der ganzen Welt zu gewährleisten, und wir betrachten PGC als den perfekten Partner, der uns dabei hilft, unseren Kunden weiterhin erstklassigen Service zu bieten und unsere Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt weiter auszubauen."

„Wir bei PGC suchen Partner, die unsere Werte und unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen zum Aufbau, zur Wartung und zum Schutz des Stromnetzes teilen", so Rick McClure, Gründer und CEO von Power Grid Components. „Durch die Aufnahme von Vizimax in unser Unternehmensportfolio gewinnen wir außergewöhnliche Talente, darunter ein erfahrenes Führungsteam unter der Leitung von Jean-Guy, und ein Produkt, das unvergleichlichen Schutz für kritische Stromversorgungsgeräte bietet, die in elektrischen Systemen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Wir freuen uns darauf, Jean-Guy und sein Team dabei zu unterstützen, das Wachstum von Vizimax zu beschleunigen."

Die Übernahme von Vizimax wird die Präsenz von PGC sowohl in Nordamerika als auch international erweitern, da Vizimax in verschiedene Märkte auf der ganzen Welt verkauft.

Über Vizimax: Vizimax Inc. wurde 1988 gegründet und ist führend in der Entwicklung innovativer Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Schalten, Messen und Steuern von Stromnetzen. Vizimax

Über Stromnetzkomponenten: Power Grid Components, Inc. wurde 2017 von Rick McClure, einem Veteran der Stromversorgungsbranche, gegründet, um Unternehmen zu erwerben und auszubauen, die hochentwickelte Qualitätsprodukte liefern, die im nordamerikanischen Stromnetz und in angrenzenden Branchen eingesetzt werden. Seit ihrer Gründung hat die PGC sechs Unternehmen erworben. Komponenten des Stromnetzes

Über Blackstone Energy Transition Partners: Blackstone Energy Transition Partners ist das auf den Energiesektor ausgerichtete Private-Equity-Geschäft von Blackstone, einem führenden Energieinvestor mit einer langjährigen Erfolgsbilanz, der weltweit rund 22 Mrd. USD an Eigenkapital in einem breiten Spektrum von Sektoren der Energiebranche investiert hat. Blackstone Energy Transition Partners

