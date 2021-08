Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Rutronik bietet vielfältige berufliche Perspektiven für Studierende der Elektrotechnik

Das Studium der Elektrotechnik ist erfolgreich abgeschlossen, der berufliche Grundstein ist gelegt - doch wie geht es weiter? Das Studium der Ingenieurwissenschaften und der Elektrotechnik gilt als äußerst anspruchsvoll. Nach dem Abschluss müssen sich die Studierenden schnell für einen technischen Bereich wie Automotive, Medizintechnik, Verkehrsleittechnik oder Energietechnik entscheiden.

Die Zukunft ist digital: Der technologische Fortschritt und immer modernere Geräte schaffen neue und vielfältigere Anwendungsbereiche. Die meisten Elektroingenieure sind derzeit im Bereich der Automatisierungstechnik beschäftigt.

Ein entscheidender Vorteil bei der Suche nach dem Traumjob ist die praktische Erfahrung, die die Studierenden während ihres Studiums erlangen konnten. Neben dem theoretischen Studium und den dort gesetzten Schwerpunkten können sich die Studierenden bei der Jobsuche auch mit praktischem Know-how einen Vorteil verschaffen.

Das Berufsbild des Ingenieurs ist sehr komplex und vielfältig. Während einige Ingenieure im Büro nach den besten Lösungen suchen, arbeiten andere für die konkrete Umsetzung in Produktionshallen oder erproben neue Komponenten und Systeme direkt vor Ort bei den Kundinnen und Kunden. Wieder andere Elektroingenieure arbeiten im Außendienst, während sich andere der wissenschaftlichen Forschung widmen.

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH bietet Absolventen verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel als Field Application Engineer oder Technical Support. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, an der Entwicklung der Zukunft mitzuwirken. Field Application Engineers bilden die technische Schnittstelle zwischen Vertrieb, Einkauf und Entwicklung. Die Ingenieure betreuen eigene Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen und können sich so stets weiterentwickeln. Sie arbeiten zum Beispiel in den Bereichen Automotive und Medizintechnik und beraten und unterstützen Kunden in allen technischen Fragen der Evaluierungs- und Konstruktionsphase.

Elektroingenieure können darüber hinaus auch als Product Sales Manager arbeiten. Product Sales Manager definieren in ihrem Verantwortungsbereich das Produktportfolio nach technischen und kaufmännischen Aspekten für die gesamte Rutronik-Gruppe weltweit.

Sie steuern mit ihrer Produktstrategie den Einkauf, das Bestandsmanagement und die Preispolitik. Sie gestalten das interne und externe Marketing für ihre Produkte eigenverantwortlich und in enger Abstimmung mit den global agierenden Herstellern. Außerdem unterstützen sie den Vertrieb bei der Beratung der Kunden in technischen Fragen.

Eine weitere Karrieremöglichkeit für Absolventen bei Rutronik ist der Technische Support. Die Mitarbeiter installieren und testen zum Beispiel Hardwarekomponenten und Softwarepakete. Sie bieten technische Beratung bei der Auswahl und Inbetriebnahme von Hard- und Software und unterstützen bei der Entwicklung. Außerdem übernehmen sie Programmiertätigkeiten, erstellen Demo-Applikationen und sind für die Inbetriebnahme bei Kundenprojekten und Messen zuständig.

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH freut sich immer über neue Mitarbeiter, die nach einem Studium der Elektrotechnik zu ihr kommen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen für die Distribution von elektronischen Bauelementen mit mehr als 1.800 Mitarbeitern an über 82 Standorten rund um die Welt ist Rutronik ständig auf der Suche nach neuen Talenten.

Über Rutronik: Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitern im Jahr 2019 und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.

