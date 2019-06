12TRee Finance GmbH

12Tree Finance GmbH gewinnt Portfoliopreis der Initiative 20x20 / Außergewöhnliche Erfolge bei der Entwicklung profitabler Land-Restaurierungsprojekte für institutionelle Investoren gewürdigt

Buenos Aires / Berlin (ots)

12Tree Finance, in Berlin ansässiger Asset Manager und Betreiber von Agroforstprojekten, wurde auf dem jährlichen Partnertreffen des World Ressource Institutes in Buenos Aires mit dem Portfolio Award der Initiative 20x20 ausgezeichnet. Die Jury lobte die herausragenden Erfolge von 12Tree, in nur zwei Jahren ein Portfolio von profitablen und nachhaltigen Landentwicklungsprojekten in sieben Ländern zu schaffen. Die 12Tree Gruppe betreibt nun Agroforstprojekte mit einer Gesamtfläche von über 12.000 ha. Die Auszeichnung folgt einem ambitionierten Implementierungsprozess von institutionellen Agrarinvestitionen in Mittel- und Südamerika. 15 Minister und Stellvertreter der lateinamerikanischen und karibischen Länder, Vertreter von 12 Impact-Funds und 100 technische Experten waren in Buenos Aires anwesend.

Seit seiner Gründung 2017 hat 12Tree Projekte in Costa Rica, Kolumbien, in der Dominikanischen Republik, Ecuador, Guatemala, Marokko und Panama aufgebaut. Der Schwerpunkt liegt auf der Wiederaufforstung und der Transformation großflächiger Kakaoproduktion in moderne Agroforstsysteme. Alle Projekte folgen hohen ökologischen und sozialen Standards unter Teilnahme lokaler Gemeinden an der Wertschöpfungskette. 12Tree hat auch den ersten nachhaltigen Kakaofonds der Welt gegründet, den Sustainable Agroforestry Fund in Luxemburg, mit der Möglichkeit 200 Millionen Us$ in nachhaltige Landnutzungsprojekte zu investieren.

Richard Focken, CEO 12Tree Finance: "Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung der Initiative 20x20 zu erhalten. Es zeigt uns, dass eine solide Finanzierung durch institutionelle Investoren mit einer starken operativen Erfahrung in der Land- und Forstwirtschaft kombiniert werden kann und muss. Dies führt zu einem beschleunigten und effizienten Prozess bei der Regenerierung von degradierten Agrar-Flächen, der CO2-Bindung und der ländlichen Entwicklung. Wir unterstützen die Initiative 20x20 und ihre Partner und hoffen den Ländern dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Walter Vergara, Koordinator der Initiative 20x20: "12Tree hat in kürzester Zeit ein beeindruckendes Portfolio an nachhaltigen Forst- und Agroforstprojekten geschaffen, die in unserer Branche ihresgleichen suchen. Die Implementierung war für unsere Jury beeindruckend. Wir stimmen mit 12Tree überein, dass unsere Bemühungen reale Geschäftsmodelle erfordern und Lateinamerika und die Karibik visionäres Kapital benötigen, um ihre Entwicklungs- und Kohlenstoffziele zu erreichen, damit sich landwirtschaftliche Projekte in nachhaltige und resiliente Unternehmen verwandeln können. Mehr zu den Projekten: http://ots.de/Tfxv5K

Über 12Tree:

12Tree Finance ist Pionier in der Entwicklung von nachhaltigen Forst- und Agroforstprojekten für institutionelle Investoren. Als Asset Manager ist 12Tree auf die Erschließung, Strukturierung, Finanzierung und das Betreiben von Agroforstprojekten spezialisiert. Langfristiges Ziel ist es, neue Waldflächen in Mittel- und Südamerika zu schaffen. Im Jahr 2019 legte 12Tree den Luxemburger SAF-Fonds auf mit Schwerpunkt auf der Modernisierung im Kakao-Anbau. Alle Projekte haben sich den Nachhaltigkeitszielen der UNO verpflichtet. 12Tree ist Gewinner des Portfoliopreises der Initiative 20x20: www.12tree.de

Über die Initiative 20x20:

Eine von den Ländern geführte Initiative zur Veränderung der Dynamik der Degradierung von Agrarflächen und Wäldern in Lateinamerika und der Karibik. Regierungen, regionale Initiativen, Impact-Investoren und technische Partner starteten 2014 auf der COP20 in Lima die Initiative 20x20, um zur Restaurierung von 20 Millionen Hektar degradierter Flächen bis 2020 beizutragen. Nachdem das Ziel erreicht wurde und 2,4 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von Projekten vor Ort vorgesehen sind, arbeiten die Partner nun daran, dass die Region bis 2050 klimaneutral wird, wobei die Restaurierung als Schlüsselfaktor für Wirtschaft, Bevölkerung und Landschaft gilt. Mehr unter: initiative20x20.org. Pressekontakt: Nadia Peimbert (nadia.peimbert@wri.org).

Über das World Ressource Institute:

WRI ist eine globale Forschungsorganisation in mehr als 50 Ländern mit Büros u.a. in den USA, China, Indien, Brasilien und Indonesien. Mehr als 700 Experten und Mitarbeiter arbeiten eng mit Führungskräften zusammen, um Ideen zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen zu entwickeln - Grundlage für wirtschaftliche Chancen und Wohlergehen der Bevölkerung. Die Arbeit des WRI konzentriert sich auf sechs kritische Themen an der Schnittstelle von Umwelt und Entwicklung: Klima, Energie, Ernährung, Wälder, Wasser, Stadtentwicklung und Verkehr. www.wri.org

