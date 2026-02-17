Microsoft und Ericsson präsentieren 5G-Management für Windows 11-Laptops in Unternehmen

Ericsson GmbH

Die gemeinsame Lösung sorgt dafür, dass Firmenlaptops immer verbunden und sicher sind sowie einfach aus der Ferne in Betrieb genommen und verwaltet werden können.

Ericsson Enterprise 5G Connect und Microsoft führen KI-gestützte Konnektivitätsfunktionen ein, um Leistung, Sicherheit und Benutzererfahrung zu verbessern.

Sieben führende Kommunikationsdienstleister (CSPs) haben einer frühen Einführung zugestimmt; eine breite Verfügbarkeit wird ab dem zweiten Quartal 2026 erwartet.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) präsentiert eine gemeinsame Neuentwicklung mit Microsoft im Bereich der Unternehmensmobilität: Die Integration fortschrittlicher 5G-Funktionen direkt in Windows 11. Durch diese innovative Lösung profitieren Unternehmen und ihre Beschäftigten weltweit von einer sicheren, auf Richtlinien basierenden Laptop-Konnektivität. IT-Abteilungen können damit die Verwaltung, den Schutz und die Skalierung mobiler PC-Bestände erheblich vereinfachen.

Die gemeinsame Lösung vereint die Geräteverwaltung von Microsoft Intune mit Ericsson Enterprise 5G Connect (vormals Ericsson Enterprise Virtual Cellular Network - EVCN) - einer KI- und Cloud-Analytics-basierten Plattform. Diese überwacht die Netzwerkqualität kontinuierlich und passt die Konnektivität automatisch an, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Durch die Integration von KI-basiertem 5G-Management in Windows 11 können IT-Teams die Verbindung von Geräten automatisieren, nahtlos zwischen den Netzwerken von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) wechseln und interne Unternehmensrichtlinien durchsetzen.

Mithilfe von Microsoft Intune und Ericsson Enterprise 5G Connect können IT-Teams automatisch sichere Verbindungsprofile und Unternehmensrichtlinien für alle mit 5G verbundenen Geräte vorgeben. Dadurch werden manuelle Einstellungen auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig wird eine einheitliche und konforme Benutzererfahrung an allen Arbeitsorten der Mitarbeitenden gewährleistet.

Diese Automatisierungsfunktionen lösen seit langem bestehende Herausforderungen bei der Einführung von Laptops mit Mobilfunkverbindung - sie minimieren manuelle Einrichtungsvorgänge und gewährleisten eine konsistente Benutzererfahrung über Standorte und Dienstanbieter hinweg. Die neuen Funktionen reduzieren außerdem den IT-Aufwand und bieten Unternehmen einen vorhersehbaren, sicheren Weg, um moderne Mobilitätsfunktionen zu nutzen - unterstützt durch die sichere und cloudintegrierte Version von Windows.

Microsoft und Ericsson blicken bereits auf eine langjährige Zusammenarbeit zur Bereitstellung von verwalteter 5G-Konnektivität für Unternehmen zurück. Auf Basis dieser Erfahrungen folgt die heutige Ankündigung im Anschluss an mehrere erfolgreiche Pilotprojekte in verschiedenen Märkten. In Zusammenarbeit mit CSPs und anderen globalen Partnern werden Microsoft und Ericsson 5G-Pakete für Unternehmen anbieten. Zu Beginn werden dies Surface Copilot+ PCs, Microsoft 365 und Intune sowie Ericsson Enterprise 5G Connect sein.

Microsoft und Ericsson werden dem Publikum des MWC Barcelona 2026, der weltweit größten Messe für mobile Konnektivität, die Funktionen der Lösung demonstrieren und auch exklusive Einblicke in zukünftige Features geben.

Ein Expertenteam wird vor Ort die gemeinsame Lösung und die neuen Funktionen vorstellen: Die Fernkonfiguration von Netzwerkrichtlinien für 5G als Priorität sowie das automatische Umschalten zwischen eSIMs. Darüber hinaus zeigen sie auch den lokalen KI-Agenten, der auf einem Surface 5G-Laptop läuft, um intelligente, kontextbezogene Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Dies demonstriert, dass die Konnektivitätsleistung optimiert ist und eine konsistent reibungslose und zuverlässige Leistung für wichtige Geschäftsabläufe sicherstellt.

Erik Ekudden, CTO bei Ericsson, sagt: "KI-gestützte 5G-Laptops revolutionieren die Art und Weise, wie und an welchem Ort gearbeitet wird. Gemeinsam mit Microsoft und führenden CSP-Partnern ermöglichen wir Unternehmen das nahtlose Automatisieren von Bereitstellung und Betrieb sicherer, stets verbundener Geräte unabhängig vom Standort. So schaffen wir einen intelligenteren, reaktionsschnelleren Arbeitsplatz für das KI-Zeitalter. Diese gemeinsame Lösung hat das Potenzial, die IT von Unternehmen und die Arbeitsweise von Mitarbeitern weltweit zu verändern."

Ian LeGrow, Corporate Vice President, Core OS, Microsoft, sagt: "Windows 11 ist die optimale Unternehmensplattform für die Bereitstellung und Verwaltung von 5G-vernetzten PCs in großem Maßstab. Mit den neuen 5G-Verwaltungsfunktionen von Windows 11, die derzeit zunächst mit Surface Copilot+ PCs und Ericsson Enterprise 5G Connect getestet werden, können IT-Teams in Unternehmen Microsoft Intune nutzen, um sowohl Geräte als auch 5G-Konnektivität nahtlos bereitzustellen, zu verwalten und zu sichern. Zusammen ermöglichen Windows, Intune, Surface und Ericsson den Unternehmen, KI-fähige PCs sicher einzusetzen und ihre Beschäftigten überall dort, wo sie arbeiten, zuverlässig zu vernetzen und produktiv zu halten."

Die gemeinsame Lösung ist jetzt für Unternehmen in wichtigen Märkten verfügbar: in den Vereinigten Staaten bei T-Mobile, in Schweden bei Telenor, in Singapur bei Singtel und in Japan bei SoftBank Corp. Ähnliche Markteinführungen werden im Laufe des Jahres 2026 in anderen Märkten folgen, darunter in Spanien bei MasOrange, in Deutschland bei O2 Telefónica Germany und in Finnland bei Elisa.

