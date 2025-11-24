Ericsson GmbH

Stefan Koetz tritt von seiner Position als Geschäftsführer der Ericsson GmbH zurück

Düsseldorf

Stefan Koetz hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Ericsson GmbH mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 beendet. Nach vielen Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb des Unternehmens hat sich Herr Koetz entschieden, seine Verantwortlichkeiten als Geschäftsführer zu übergeben.

Der Aufsichtsrat und das Management-Team von Ericsson Deutschland danken Herrn Koetz ausdrücklich für sein langjähriges Engagement, seine weitsichtige Unternehmensführung und seine geschätzten Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens.

"Wir danken Stefan Koetz für seine herausragende Arbeit und seine eindrucksvolle Führung über viele Jahre hinweg, er hat Ericsson Deutschland maßgeblich geprägt", erklärte Daniel Leimbach, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ericsson Deutschland.

