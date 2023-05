Grenzebach setzt für industrielles 5G in der Logistik auf Ericsson

Ericsson GmbH

Ericsson und Grenzebach verkünden Zusammenarbeit, um die Zukunft der Logistikbranche voranzutreiben

Als Ausrüster von Mobilfunknetzen hilft Ericsson Kunden von Grenzebach ein 5G-Firmennetzwerk aufzubauen

Erstes Projekt für einen namhaften OEM wird derzeit geplant

Starke Partnerschaft - der international tätige Automatisierungsspezialist Grenzebach und der schwedische Mobilfunknetzausrüster Ericsson arbeiten eng zusammen, um die Logistik mit leistungsfähigen, privaten 5G-Campus-Netzen und 5G-fähigen fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) auszustatten. "Ericsson und Grenzebach sind sehr technologieaffin. Wir haben beide das Ziel 5G als Technologie in der Industrie, unter anderem für die Kontrolle und Steuerung von fahrerlosen Transportfahrzeugen, zu etablieren", bekräftigt Ralf Wellens, Project Manager 5G for Industries bei Ericsson. Das erste gemeinsame Projekt bei einem namhaften deutschen OEM, mit dem Ziel dessen Produktivität nachhaltig zu erhöhen, befindet sich bereits in der Aufbauphase. Ericsson liefert hierfür das private 5G-Campus-Netz, Grenzebach die universelle Leitsteuerung und die FTF.

Grenzebach bereit für die 5G-Zukunft

Der Wunsch 5G in der Industrie weiter voranzutreiben und Unternehmen eine 5G-Installation zu ermöglichen, hat die Fachleute von Ericsson und Grenzebach zusammengebracht. Im Eurolab von Ericsson fanden Ende 2022 erste Komponententests statt. In der "365 Tage Grenzebach Welt" wurden anschließend die Grenzebach-FTF und das 5G-Netz von Ericsson unter Realbedingungen erfolgreich angebunden.

Durch die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und ihre Mobilität sind autonome Fahrzeuge prädestiniert für eine 5G-Anwendung in der Industrie 4.0. Daher hat Grenzebach bereits früh begonnen, seine Fahrzeuge mit 5G-Clients und den entsprechenden Antennen auszustatten. Philipp Marb, Head of R&D & Product Management Intralogistics bei Grenzebach, ergänzt: "Heute ist es eine Wahloption in unseren fahrerlosen Transportsystemen, die ähnlich wie die Optionen beim Autokauf gebucht werden kann. So ermöglichen wir unseren Kunden bereits jetzt, in einer frühen Phase, die 5G-Technologie zu erproben und dann auch im Realbetrieb einzusetzen."

5G und Industrie 4.0

5G ist die fünfte Generation der mobilen Kommunikation, die die Leistung der heutigen Mobilfunknetze erweitern wird, um die zukünftigen Bedürfnisse der Industrie (Campus-Netze) und Privatpersonen zu erfüllen. Diese Technologie verfügt über viele Besonderheiten, die für die Industrie 4.0 mit ihren zunehmend flexiblen und komplexen Produktionsprozessen essenziell sind. 5G ermöglicht schnellere Datendurchsatzraten und mehr Netzkapazitäten. Zudem verspricht sie eine hochsichere Verfügbarkeit und sorgt dank der äußerst niedrigen Latenz für schnelle Reaktionszeiten zwischen den Geräten.

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 106.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.

Ericsson hat über mehrere Jahrzehnte einen führenden Beitrag zum 3rd Generation Partnership Project (3GPP) und zur Entwicklung globaler Mobilfunkstandards geleistet, von denen sowohl die Verbraucher:innen als auch die Unternehmen weltweit profitieren. Ericssons Patentportfolio umfasst mehr als 60.000 erteilte Patente und wird durch unsere führende Position als 5G-Ausrüster sowie jährliche Investitionen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung gestärkt.

Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 145 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5g

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.400 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.

