Verkehrsunfallopfer menschenwürdig behandeln

Münster (ots) - Die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD) hat eine neue Vorsitzende. Der Verein, der erst kürzlich sein zehnjähriges Bestehen feierte, wird nun geführt von Silke von Beesten. Die Gesundheits- und Notfallpsychologin hat den Verein fast von Beginn an mit aufgebaut. Das Ziel des Vereins, die Unterstützung von Verkehrsopfern in der Zeit nach dem Unfall, liegt ihr sehr am Herzen: "Wir haben in ...

mehr