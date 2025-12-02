Visable GmbH

Cambio al vertice di Visable: Patrick Sostmann subentrerà a Peter F. Schmid nella carica di CEO del Gruppo Visable a partire dal 1° gennaio 2026

Amburgo

Dopo oltre 13 anni alla guida di Visable, Peter F. Schmid cederà la direzione del gruppo Visable a Patrick Sostmann, che dal giugno 2025 ricopre il ruolo di CCO presso Visable, a partire dal 1° gennaio 2026. Visable gestisce i mercati B2B wer liefert was (wlw) ed europages. Il passaggio di consegne ai vertici sottolinea il continuo percorso di sviluppo dell'azienda e la stretta partnership con Alibaba.com.

Sostmann continuerà a portare avanti la strategia basata sugli investimenti nell'intelligenza artificiale e sull'orientamento all'utente, rafforzando così la posizione dei mercati B2B come leader europei nel settore del commercio digitale B2B.

Negli ultimi 13 anni, Peter F. Schmid ha trasformato la tradizionale directory tedesca wer liefert was (wlw) nell'azienda digitale Visable, attiva a livello internazionale, che oggi gestisce i due mercati B2B leader europages e wer liefert was (wlw) dalla sua sede centrale di Amburgo. L'ultima tappa importante è stata l'ingresso di Alibaba.com come azionista di maggioranza nel 2023. Con questi passi, Peter F. Schmid ha posto le basi per un futuro di successo.

Kuo Zhang, presidente di Alibaba.com, rende omaggio al contributo di Peter F. Schmid allo sviluppo di successo di Visable: "Sotto la guida di Peter F. Schmid, Visable è diventato un marchio B2B digitale forte in Europa. La sua lungimiranza strategica e il suo impegno sono stati determinanti per la riuscita integrazione nella rete internazionale di Alibaba.com. Lo ringraziamo di cuore per i risultati ottenuti e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro". Peter F. Schmid guarda con gratitudine al periodo trascorso in Visable: “Gli ultimi 13 anni sono stati un viaggio imprenditoriale straordinario, l’azienda si è trasformata da un semplice elenco di imprese a un'impresa internazionale con un portafoglio digitale. Ringrazio Kuo Zhang e Alibaba.com per la fiducia che hanno riposto in me e nel mio team. Insieme abbiamo portato Visable in una posizione di forza per il futuro”.

Il nuovo CEO Patrick Sostmann assumerà un doppio ruolo: in futuro ricoprirà sia il ruolo di CEO del Gruppo Visable che quello di General Manager Western Europe di Alibaba.com. In questo modo potrà coordinare in modo ottimale l'orientamento strategico comune di tutte le piattaforme di Visable e Alibaba.com. Patrick Sostmann ha già ricoperto il ruolo di Chief Sales Officer presso Visable dal 2017 al 2021, contribuendo in modo significativo al successo dell'azienda durante questo periodo. Dopo aver ricoperto con successo la carica di CEO presso Kaffee Partner e LR Health & Beauty Systems, Patrick Sostmann è tornato in Visable nell'estate del 2025 con maggiori responsabilità come Chief Commercial Officer.

Patrick Sostmann persegue l'obiettivo di posizionare wer liefert was (wlw) ed europages come piattaforme leader e intelligentemente interconnesse nel settore B2B europeo e di portare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese a un nuovo livello. “Visable è nella posizione ideale per rendere le aziende europee ancora più visibili nel commercio digitale. Insieme ad Alibaba.com, trasformeremo i nostri tradizionali mercati di prodotti in agenti di acquisto basati su dati e intelligenza artificiale, che offriranno opportunità completamente nuove sia agli acquirenti che ai fornitori”. In stretta collaborazione con Alibaba.com, il CEO Patrick Sostmann e il suo team presso la sede centrale di Amburgo e nelle sedi Visable di Parigi, Berlino, Münster, Milano, Madrid e Hangzhou lavoreranno inizialmente soprattutto allo sviluppo tecnico e commerciale dell'offerta della piattaforma.

Anche Kuo Zhang sottolinea la fiducia nella leadership del nuovo CEO: “Patrick Sostmann è la persona giusta per guidare Visable nella prossima fase dei mercati B2B basati sull'intelligenza artificiale. Con la sua esperienza, la sua visione e le sue capacità di leadership, rafforzerà ulteriormente la collaborazione di successo tra Visable e Alibaba.com”.

Informazioni su Visable

Visable aiuta le piccole e medie imprese a rendere accessibili i propri prodotti e servizi a livello internazionale. Visable offre un'ampia gamma di servizi su misura per i clienti commerciali, al fine di aumentare la loro portata online. Questi includono mercati B2B propri e servizi di marketing online come Google Ads. Tra i mercati B2B gestiti da Visable GmbH figurano wer liefert was (wlw), il mercato B2B leader nella regione D-A-CH, e il mercato B2B europeo europages.

Con i principali mercati B2B e servizi di marketing online, le aziende hanno a disposizione prodotti efficaci per ampliare la propria rete di acquirenti professionali e aumentare la propria visibilità digitale. Dal 1995 Visable aiuta le piccole e medie imprese ad aumentare la loro visibilità online e a ottimizzare le loro vendite digitali con intelligenti opportunità di marketing online.

L'azienda Visable è stata fondata in risposta alle sfide dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione nel mercato B2B e oggi impiega più di 400 dipendenti nelle sue sedi di Amburgo, Berlino, Münster, Parigi, Madrid, Milano e Hangzhou. Visable è il marchio ombrello dei marchi wer liefert was (wlw) ed europages e continua ad ampliare i propri mercati B2B e i propri servizi di marketing online.

Ulteriori articoli, informazioni e comunicati stampa sono disponibili all'indirizzo www.visable.com.

