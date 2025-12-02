Visable GmbH

Changement à la tête de Visable : Patrick Sostmann succédera à Peter F. Schmid au poste de PDG du groupe Visable à compter du 1er janvier 2026

Après plus de 13 années à la tête de Visable, Peter F. Schmid passera la direction du groupe à Patrick Sostmann à compter du 1er janvier 2026. Ce dernier occupe depuis juin 2025 le poste de directeur commercial de Visable. Visable exploite les marketplaces B2B wer liefert was (wlw) et europages. Ce changement de direction marque une nouvelle étape dans le développement continu de l’entreprise ainsi que dans son partenariat stratégique avec Alibaba.com. Patrick Sostmann poursuivra la stratégie axée sur des investissements ciblés dans l’IA et sur une forte orientation utilisateur, avec l’objectif de renforcer la position de leader européen de nos marketplaces dans le commerce numérique B2B.

Au cours des 13 dernières années, Peter F. Schmid a transformé l’annuaire professionnel allemand traditionnel wer liefert was (wlw) en une entreprise numérique internationale : Visable. Depuis le siège social de Hambourg, Visable exploite aujourd’hui les deux principales marketplaces B2B, europages et wer liefert was (wlw).

L’une des étapes les plus marquantes de cette évolution a été l’entrée d’Alibaba.com en tant qu’actionnaire majoritaire en 2023. Grâce à ces avancées stratégiques, Peter F. Schmid a posé des bases solides pour assurer un avenir prometteur à l’entreprise.

Kuo Zhang, président d’Alibaba.com, salue la contribution de Peter F. Schmid au développement réussi de Visable : « Sous la direction de Peter F. Schmid, Visable est devenue une marque B2B numérique de premier plan en Europe. Sa vision stratégique et son engagement ont été essentiels pour réussir l’intégration de l’entreprise dans le réseau international d’Alibaba.com. Nous le remercions chaleureusement pour son travail remarquable et lui souhaitons le meilleur pour la suite. »

Peter F. Schmid revient avec gratitude sur ses années chez Visable : « Les 13 dernières années ont été une aventure entrepreneuriale exceptionnelle, marquée par la transformation d’un annuaire professionnel en une entreprise internationale dotée d’un solide portefeuille numérique. Je remercie Kuo Zhang et Alibaba.com pour leur confiance, ainsi que mon équipe pour son engagement. Ensemble, nous avons positionné Visable sur une trajectoire solide pour l’avenir. »

Le nouveau PDG, Patrick Sostmann, assumera une double fonction : il sera à la fois PDG du groupe Visable et directeur général Europe occidentale d’Alibaba.com. Cette double responsabilité lui permettra de coordonner de manière optimale l’orientation stratégique commune des plateformes de Visable et d’Alibaba.com.

Patrick Sostmann connaît bien l’entreprise : il a déjà occupé le poste de directeur commercial chez Visable entre 2017 et 2021, période durant laquelle il a fortement contribué à son succès. Après avoir dirigé avec succès Kaffee Partner puis LR Health & Beauty Systems en tant que PDG, il est revenu chez Visable à l’été 2025, avec des responsabilités élargies en tant que directeur commercial.

Patrick Sostmann ambitionne de positionner wer liefert was (wlw) et europages comme des plateformes leaders, intelligemment interconnectées, au cœur de l’environnement B2B européen, et de faire progresser la numérisation des PME vers un niveau supérieur. « Visable est idéalement positionné pour renforcer la visibilité des entreprises européennes dans le commerce numérique. En collaboration avec Alibaba.com, nous transformerons nos marketplaces traditionnelles en agents d’achat basés sur les données et l’IA, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives tant pour les acheteurs que pour les fournisseurs. »

En étroite coopération avec Alibaba.com, Patrick Sostmann et son équipe, basés au siège de Hambourg ainsi que sur les sites Visable de Paris, Berlin, Münster, Milan, Madrid et Hangzhou, concentreront dans un premier temps leurs efforts sur le développement technique et commercial de l’offre de la plateforme.

Kuo Zhang souligne également sa confiance dans la direction du nouveau PDG : « Patrick Sostmann est la personne idéale pour conduire Visable vers la prochaine phase des marketplaces B2B basées sur l’IA. Grâce à son expérience, sa vision et ses qualités de leadership, il saura renforcer encore davantage la collaboration fructueuse entre Visable et Alibaba.com. »

À propos de Visable

Visable aide les petites et moyennes entreprises à rendre leurs produits et services visibles à l’international. L’entreprise propose une large gamme de services sur mesure destinés aux clients professionnels afin d’accroître leur portée en ligne. Cela inclut ses propres marketplaces B2B ainsi que des services de marketing en ligne tels que Google Ads.

Parmi les marketplaces B2B exploitées par Visable GmbH figurent wer liefert was (wlw), la principale marketplace B2B dans la région D-A-CH, ainsi que europages, la marketplace B2B européenne. Depuis 2023, Alibaba.com est l'actionnaire majoritaire de Visable.

Grâce à ces plateformes et à ses services de marketing en ligne, Visable met à disposition des entreprises des solutions performantes pour élargir leur réseau d’acheteurs professionnels et renforcer leur visibilité numérique. Depuis 1995, Visable accompagne les PME dans l’extension de leur portée en ligne et l’optimisation de leurs ventes digitales grâce à des solutions de marketing intelligentes.

Fondée pour répondre aux défis de l’internationalisation et de la numérisation du marché B2B, la société Visable emploie aujourd’hui plus de 400 collaborateurs répartis sur ses sites de Hambourg, Berlin, Münster, Paris, Madrid, Milan et Hangzhou. Visable est la marque ombrelle regroupant wer liefert was (wlw) et europages, et continue de développer ses places de marché ainsi que ses services de marketing en ligne.

