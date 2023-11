Joyson Safety Systems

Joyson Safety Systems ernennt JinHui (Philip) Shan zum amtierenden CEO

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire)

Joyson Safety Systems (JSS), ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitskomponenten und -systemen für die Mobilität, gab heute bekannt, dass JinHui (Philip) Shan zum amtierenden CEO des Unternehmens ernannt wurde und damit die Führungsposition von Tao Liu übernimmt, der sich entschieden hat, in den Ruhestand zu gehen.

„Während sich die globale Automobilindustrie weiterentwickelt, um den Herausforderungen gerecht zu werden und diese zu bewältigen, arbeitet Joyson Safety Systems fleißig daran, ein solides Unternehmensfundament aufzubauen, das für den zukünftigen Erfolg gerüstet ist, und wir sind überzeugt, dass Herr Shan uns dabei helfen wird, diese Vision zu erreichen", sagte Jeff Wang, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Joyson Safety Systems. „Angesichts seiner umfassenden Branchen- und Unternehmenskenntnisse und -erfahrungen sehen wir dem Übergang von Herrn Shan in die Rolle des amtierenden CEO mit Freude und Optimismus entgegen."

Shan ist seit der Gründung des Unternehmens im April 2018 für JSS tätig und hatte verschiedene Positionen auf dem asiatischen Markt inne, zuletzt als Präsident der Region Asien, und war maßgeblich an der Erweiterung und Festigung des Geschäfts in der Region beteiligt. Zusätzlich zu seiner Erfahrung bei JSS bringt Shan fast 30 Jahre Erfahrung im allgemeinen Management und in der technischen Führung bei mehreren in Asien ansässigen Herstellern von Automobilelektronik und -ausrüstung mit.

Shan wird weiterhin in Shanghai ansässig sein, aber einen großen Teil seiner Zeit in der globalen Unternehmenszentrale in Auburn Hills, Michigan, verbringen.

Informationen zu Joyson Safety Systems

Joyson Safety Systems ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Mobilitätssicherheit, das sicherheitskritische Komponenten, Systeme und Technologien für den Automobil- und Nicht-Automobilmarkt anbietet. Joyson Safety Systems hat seinen Hauptsitz in Auburn Hills, Michigan, USA, und verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 40.000 Mitarbeitern in 25 Ländern. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Ningbo Joyson Electronic Corp. (SHA: 600699, „Joyson Electronics").

