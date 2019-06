Regent Pacific Group Limited

Regent Pacific betritt asiatischen CBD-Markt durch geplanten Erwerb der E-Commerce-Plattform Yooya

Die Regent Pacific Group Limited (Hongkong Stock Code: 00575), eine Investmentgruppe für Gesundheitswesen, Wellness und Biowissenschaften mit Sitz in Hongkong, plant den Erwerb der E-Commerce-Plattform Yooya. Dafür hat das Unternehmen mit Entertainment Direct Asia Ltd. ein unverbindliches Angebotsschreiben zur Übernahme für einen potenziellen Kaufpreis von 15 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Im Erfolgsfall würde die Transaktion durch einen Share-for-share Exchange durchgeführt. Nach der Transaktion wird Yooya seinen Branchenfokus erweitern und die erste E-Commerce-Plattform sein, die sich auf den aufstrebenden CBD-Markt in Asien konzentriert. Produkte auf Basis von Cannabidiol - kurz CBD - zielen darauf ab, das natürliche Heilungssystem des Körpers zu wecken, die Gesundheit und einen besseren Schlaf zu fördern. Produkte, die auf psychoaktivem THC aus Hanf basieren, sollen dagegen beseitigt werden.

Es wird allgemein angenommen, dass der CBD-Verkauf in Asien überwiegend durch E-Commerce erfolgen wird. Yooya stellt mit 1,7 Milliarden monatlichen Seitenaufrufen die ideale Plattform dar, um asiatische CBD-Verbraucher anzusprechen. Asien ist ein weitgehend unerschlossener CBD-Markt. Der Kontinent stellt die nächste große Marktchance dar, um von dem globalen Trend der Legalisierung von Cannabis zu profitieren. Allein das CBD-Geschäft in China wird auf ein potenzielles Volumen von bis zu 15 Milliarden US-Dollar bis 2024 geschätzt.

Yooya ist eine content-gesteuerte E-Commerce-Plattform, die die Art und Weise, wie Marken mit chinesischen Konsumenten in Kontakt treten, neugestaltet. Der gesamte E-Commerce-Umsatz in China wird bis 2022 voraussichtlich über 1,8 Billionen US-Dollar liegen. Yooya ist sich bewusst, dass sich das Verbraucherverhalten der Chinesen und die Faktoren, die Kaufentscheidungen beeinflussen, dramatisch verändert haben, wobei der Konsum von Videoinhalten die beliebteste Aktivität im Internet in China ist. Japan, Asiens zweitgrößter E-Commerce-Markt, wird bis 2021 fast 90 Millionen E-Commerce-Käufer haben.

John Possman und Richard Myers, die derzeitigen Geschäftsführer von Yooya, verfügen über mehr als fünfzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Medien, Technologie und Konsumgüter in Großchina, Japan und anderen Märkten in Asien. Yooya konzentriert sich insbesondere auf Marken in den Bereichen Beauty und Kosmetik, Gesundheit und Wellness, Mode und ähnliche Bereiche. Jüngste Untersuchungen von Kantar zeigen, dass der jährliche Online-Verkauf von Kosmetik-, Hautpflege- und Pflegeprodukten in China im Jahr 2018 um 46 Prozent, 40 Prozent bzw. 37 Prozent wuchs.

Jamie Gibson, Chief Executive Officer von Regent Pacific, erklärte: "Wir sehen eine große Chance, die umfangreiche Erfahrung des Yooya-Teams im digitalen Marketing und Partnerschaften mit Influencern und E-Commerce-Plattformen zu nutzen, um den Rollout unseres CBD-, Bio- und Naturrezepturgeschäfts zu unterstützen, das ein gezielteres Engagement erfordert, um den Endverbraucher zu erreichen."

Die mögliche Übernahme steht weiterhin unter einer Reihe von Voraussetzungen, einschließlich des Abschlusses der Due Diligence, der entsprechenden Genehmigungen der Organe der Gesellschaft und von Yooya sowie der formalen Übernahmedokumente, die zwischen der Gesellschaft und jedem der Aktionäre von Yooya zu vereinbaren sind.

Nach Abschluss der Transaktion wird Lorne Abony als nicht-exekutives Mitglied des Aufsichtsrats des Unternehmens in den Vorstand des Unternehmens eintreten. Abony ist ein bekannter Technologie-, Medien- und Gesundheitsunternehmer, zu dessen vielen erfolgreichen Unternehmungen die Mitbegründung von FUN gehört, das er 2006 für 484 Millionen Dollar an Liberty Media verkaufte, und Mood Media Corporation, ein Unternehmen, das er von Anfang an auf 750 Millionen Dollar Umsatz, 130 Millionen Dollar EBITDA, 3.300 Mitarbeiter und Büros in 47 Ländern ausbaute. 2017 war Abony Mitbegründer und CEO der Nuuvera Corporation, einem führenden Wellnessunternehmen, das elf Monate nach seiner Gründung für 832 Millionen kanadische Dollar verkauft wurde.

Um die Expansion in neue Produktlinien weiter zu unterstützen, hat das Unternehmen auch Zeichnungsverträge mit Jim Mellon, Jamie Gibson und einer erfahrenen Gruppe strategischer Investoren unterzeichnet, darunter die Direktoren von JJR Capital und Abony Enterprises in den Bereichen CBD, organische und natürliche Formulierungen für einen Gesamtbetrag von ca. 17,5 Millionen US-Dollar in Form von Wandelanleihen. Die Schuldscheindarlehen werden mit 4 Prozent p.a. verzinst, fällig im Mai 2022 und zu einem Wandlungspreis von 0,2125 Hongkong-Dollar pro Aktie ausgegeben.

"Das aus diesem Angebot aufgenommene Kapital wird uns helfen, unsere schnelle Expansion in das schnell wachsende CBD-Segment voranzutreiben, das bis 2024 allein in China auf bis zu 15 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, fügte Jamie Gibson hinzu. "Wir beabsichtigen, unser CBD-Geschäft in Asien mit einer Reihe außergewöhnlicher, verbraucherorientierter Produkte einzuführen, zunächst im Gesundheits- und Wellnessbereich, und mit den größten CBD-Herstellern der Welt zusammenzuarbeiten, um unsere CBD-Marken im Laufe der Zeit aufzubauen. Zu den Teilnehmern dieses Angebots gehören strategische Investoren des Unternehmens, die sehr erfolgreiche Anlageerträge im CBD-Markt erzielt haben, und wir sind dankbar für ihr Vertrauen in das Unternehmen."

Die Ausgabe der Schuldscheine an Jim Mellon und Jamie Gibson bedarf der Zustimmung unabhängiger Aktionäre und die neuen Regent-Aktien, die an die Zeichner ausgegeben werden sollen, werden aufgrund eines spezifischen Mandats gewährt, das der Zustimmung der Aktionäre bedarf.

Über Regent Pacific

Regent Pacific ist eine diversifizierte Investmentgruppe mit Sitz in Hongkong, die derzeit verschiedene unternehmerische und strategische Investitionen mit Schwerpunkten auf Gesundheit, Wellness und Biowissenschaften hält. Die Gruppe verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz bei Investitionen und hat in den 21 Jahren der Finanzberichterstattung seit dem Börsengang rund 298 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückgegeben.

