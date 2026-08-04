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Neu und nur für kurze Zeit: Swiffer Duster Staubmagnet im exklusiven Car Limited Design

Schwalbach am Taunus (ots)

EIN PERFEKTER SUMMER-ROADTRIP FÄNGT MIT EINEM STAUBFREIEN AUTO AN

Fenster runter, Lieblingsplaylist an, die Straße offen vor einem. Einer dieser seltenen Momente, in denen einfach alles stimmt. Wäre da nicht der Staub auf dem Armaturenbrett, den wir schon seit Wochen ignorieren. Der Finger verschmiert ihn, das alte Tuch aus dem Handschuhfach schiebt ihn hin und her. Die Wahrheit ist: Staub verschwindet nicht von selbst. Und das meiste, womit wir ihn bekämpfen, verlagert ihn nur. Damit ist jetzt Schluss. Ab August 2026 ist der Swiffer Duster Staubmagnet erstmals in einem exklusiven Limited Edition Design speziell fürs Auto erhältlich.

Swiffer bringt seine legendäre Staubentfernungs-Power ins Auto

Das Auto ist mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein Ort der Freiheit, Kontrolle und des eigenen Komforts. Viele Menschen verbringen in den Sommermonaten überdurchschnittlich viel Zeit im Auto - ob auf dem Weg in den Urlaub, beim Wochenendausflug oder im Alltag. Gleichzeitig machen Sonneneinstrahlung und trockene Luft Staubablagerungen stärker sichtbar. Das Ergebnis: Der Fahrzeuginnenraum wird zum Staubfänger, keine staubige Oberfläche bleibt unentdeckt. Wir wollen eine schnelle, unkomplizierte Lösung. Eine, die passt. Zu jedem Moment und zu jedem Weg.

Swiffer bringt seine legendäre Staubentfernungs-Power deshalb aus dem Zuhause direkt ins Auto. Die einzigartige Trap & Lock Technologie(TM) wirkt wie ein starker Magnet: Sie zieht Staubpartikel an, nimmt sie auf und hält sie zuverlässig fest, anstatt sie nur zu verteilen oder aufzuwirbeln. Der Swiffer Car Duster entfernt 100 Prozent der Staubarten* effektiv von jeder Oberfläche. Gleichzeitig werden bis zu 95 Prozent der Allergene entfernt**. Das Ergebnis: ein sauberes Auto, das nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt.

Der Swiffer Duster in der exklusiven Car Limited Edition ist von August bis Oktober 2026 im deutschen Einzelhandel erhältlich, solange der Vorrat reicht.

* funktioniert bei allen Hausstaubtypen / ** Entfernung von häufigen Allergenen (von Hausstaubmilben, aber auch von Katzen- und Hundehaaren) von Oberflächen

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