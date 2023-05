Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

P&G Reinigungsmarken setzen sich für die LGBTQIA+ Community ein

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Die P&G Reinigungsmarken Fairy, Febreze, Meister Proper und Swiffer starten die gemeinsame Spendenaktion #CleanWithLove und unterstützen u. a. LGBTQIA+ Beratungsangebote für Jugendliche.

Bei P&G schaffen wir ein Umfeld, in dem Chancengleichheit für alle möglich ist, in dem Respekt und Inklusion die Eckpfeiler unserer Kultur sind. Wir glauben an die Kraft der Vielfalt und daran, dass wir mit unserer starken Stimme eine Veränderung zum Guten bewirken können. Für uns ist es ein Herzensthema, dass alle Menschen so sein können, wie sie möchten, und wir helfen aktiv über die Spendenaktion #CleanWithLove jungen Menschen, die noch Orientierung suchen.

#CleanWithLove unterstützt junge Menschen aus der LGBTQIA+ Community

Mit der Initiative #CleanWithLove haben die P&G Reinigungsmarken eine Spendenaktion zugunsten der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gestartet, die unter anderem Beratungsangebote für LGBTQIA+ Jugendliche und deren Familien finanzieren wird. Weil die LGBTQIA+ Community möglichst viele Unterstützer:innen braucht, kann jede:r Einzelne Teil der Initiative #CleanWithLove werden.

Im Rahmen von #CleanWithLove können Konsument:innen vom 01.05 bis zum 15.07.2023 durch den Kauf von Produkten der teilnehmenden Marken Fairy, Febreze, Meister Proper und Swiffer Spenden generieren und die LGBTQIA+ Community damit unterstützen. Für jedes gekaufte P&G Produkt fließt 1 Cent durch P&G an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Diese Spenden kommen u. a. ausgewählten LGBTQIA+ Beratungsangeboten in Deutschland zugute. Spendenziel sind 190.000 Euro.

"Unsere gemeinsame Homecare-Initiative #CleanWithLove soll dabei helfen, aufzuklären, Vorurteile abzubauen und die Akzeptanz für die LGBTQIA+-Community zu stärken", sagt Gabi Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei P&G in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Das Engagement für die LGBTQIA+ Community ist bei P&G seit fast drei Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Bereits 1996 wurde das unternehmensinterne GABLE-Netzwerk (Gay, Ally, Bisexual, and Lesbian Employees) gegründet. Chancengleichheit für alle, Respekt und Inklusion sind die Eckpfeiler unserer Kultur."

"Leider ist es auch in Deutschland noch immer so, dass Menschen, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen, Diskriminierung erfahren", sagt Wolfram Kons, Moderator, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und Gesamtleiter RTL-Charity. "Vor allem für junge Menschen kann es eine große Belastung sein. Wir bei der Stiftung RTL - wir helfen Kindern e.V. setzen uns für diese Kinder und Jugendliche ein und unterstützen Hilfs- und Beratungsangebote."

P&G für Gleichstellung und Inklusion - in der Unternehmenskultur schon lange stark verwurzelt

P&G setzt sich bewusst für Diversität ein und nutzt seine starke Stimme beispielsweise in der Werbung, um Chancengleichheit und Inklusion zu fördern. P&G engagiert sich für die Sichtbarkeit der LGBTQIA+ Community in der Werbung und fördert ein tieferes Verständnis in unserer Gesellschaft. Zudem gibt es seit 1996 bei P&G das interne Netzwerk GABLE (Gay, Ally, Bisexual, Lesbian Employees) für die LGBTQIA+ Community und ihre Unterstützer:innen. Ziel des Netzwerks ist es, am Arbeitsplatz eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jede:r vollständig und ohne Einschränkungen einbringen kann.

Mehr zur Initiative #CleanWithLove unter: https://www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker/cleanwithlove

Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell