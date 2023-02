Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Neu: die Olay Hyaluron24 + Vitamin B5 Pflegeserie - ein neues Level der Feuchtigkeitspflege

Fühlen wir uns wohl in unserer Haut, strahlen wir das auch nach außen aus. Ein frischer und makelloser Teint hilft uns dabei, unserem Selbstbewusstsein den ultimativen Boost zu geben. Wie können wir das erreichen? Mit einer durch und durch hydratisierten Haut. Um die Haut sofort aber auch langfristig mit Feuchtigkeit zu versorgen und gleichzeitig ihre natürliche Feuchtigkeitsbarriere zu stärken, haben die Hautpflege-Expert:innen von Olay eine einzigartige Formel mit den wirkungsvollen Inhaltsstoffen Hyaluron, Vitamin B5, Glycerin und Niacinamid entwickelt: Die Hyaluron24 + Vitamin B5 Pflegeserie spendet der Haut intensive Feuchtigkeit und sorgt so für eine sichtbar gesündere Haut vom ersten Tag an. Die innovative, leichte und nicht klebende Formulierung der Produkte zieht sofort in die Haut ein, glättet sie und verleiht ein gesundes Strahlen in 14 Tagen. Die Pflegeserie für den Tag besteht aus einem Serum und einer Gelcreme, die miteinander kombiniert werden können, und ist seit Februar 2023 im Handel erhältlich. Die Produkte sind dermatologisch getestet, parfümfrei und frei von synthetischen Farbstoffen.

Die hochwirksame Formulierung von Olay: Hyaluronsäure, Vitamin B5, Glycerin und Niacinamid

Für Olay ist es von zentraler Bedeutung, wirksame Formeln zu entwickeln, die angenehm in der Anwendung sind. Die leichte, nährende und erfrischende Gel-Formel enthält eine effektive Kombination aus Hyaluronsäure, Vitamin B5, Niacinamid und Glycerin, die sofort in die Haut einzieht und die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut wiederaufbaut. Die Formel hinterlässt keine klebrige Textur auf der Haut.

Hyaluronsäure ist eine natürlich vorkommende Verbindung im Bindegewebe unseres Körpers. In der Haut spielt sie eine wichtige Rolle beim Wassertransfer und bei der Aufrechterhaltung der Feuchtigkeitsbarriere. Allerdings nimmt der natürliche Gehalt an Hyaluronsäure mit zunehmendem Alter ab, was zu Trockenheit führen kann. Entgegen der landläufigen Meinung stimuliert topische Hyaluronsäure nicht die Produktion der natürlich vorkommenden Variante im Körper und dringt nicht tief genug in die Haut ein. Um die Haut tiefenwirksam mit Feuchtigkeit zu versorgen, enthält die neue Olay Hyaluron24 + Vitamin B5 Pflegeserie eine Kombination hochwirksamer Inhaltsstoffe: Hyaluronsäure, Vitamin B5, Glycerin und Niacinamid.

Intensive Hydration durch eine effektive Wirkstoffkombination

Hyaluronsäure ist ein feuchtigkeitsspendender Wirkstoff, der Wasser wie ein Magnet anzieht und festhält. Dadurch kann Feuchtigkeit sofort in der Haut gespeichert werden.

Vitamin B5 (Panthenol) pflegt die Haut und spendet Feuchtigkeit bis in die Tiefe. Es fördert die oberflächliche Zellerneuerung für eine glatte, gesund aussehende Haut.

Niacinamid (Vitamin B3) ist hochwirksam bei der Wiederherstellung der Lipidschicht im Stratum corneum, der obersten Hautschicht der Epidermis, um die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut zu erhalten und zu stärken.

Glycerin ist ein weiterer Inhaltsstoff, der tiefer als Hyaluronsäure in die Hautoberfläche eindringt und für eine lang anhaltende Feuchtigkeitsversorgung sorgt.

Durch die sich ergänzende, wirksame Formulierung der Inhaltsstoffe geht Olay über die alleinige Hydration hinaus und bietet der Haut eine umfassende, intensive Feuchtigkeitspflege. Vom ersten Tag an sieht sie sichtbar gesünder aus, da die Pflegeserie die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut sofort wieder auffüllt. Innerhalb von zwei Wochen sieht die Haut glatter aus und erhält ein gesundes Strahlen.

Die Hyaluron24 + Vitamin B5 Pflegeserie für eine durch und durch hydratisierte Haut

Die Produkte der neuen Pflegeserie wurden für alle Hauttypen für die tägliche Anwendung entwickelt. Das Serum und die Gelcreme können sowohl einzeln als auch kombiniert in die morgendliche Routine integriert werden.

Olay Hyaluron24 + Vitamin B5 Tagesserum (40 ml) - (UVP: EUR 27,99*)

Das nicht fettende und nicht komedogene Serum spendet der Haut sofort und 24 Stunden lang Feuchtigkeit. Es lässt sich gut verteilen und zieht schnell in die Haut ein.

Um die positive Wirkung zu verstärken, kann im Anschluss die Tagescreme angewendet werden.

Olay Hyaluron24 + Vitamin B5 Tagescreme (50 ml) - (UVP: EUR 27,99*)

Eine leichte, nährende und erfrischende Gelformel, welche die Haut 24 Stunden lang mit Feuchtigkeit versorgt. Die Gel-Creme für den Tag ist nicht fettend und nicht komedogen. Die Creme morgens auf das gereinigte Gesicht, den Hals und das Dekolleté auftragen, einmassieren und sofort eine glattere Haut und einen strahlenderen Teint erleben.

Zusätzlich zur Pflegeserie sollte tagsüber immer zusätzlich ein Produkt mit mindestens Lichtschutzfaktor 30 verwendet werden.

Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich ergänzend die Kombination im Power Duo mit der Olay Retinol24 Nachtcreme oder dem Olay Retinol24 Serum für die Abendroutine. Diese Pflegeserie mit Retinoid-Komplex versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und lässt sie am nächsten Morgen strahlen. Sie strafft, glättet und verleiht ein ebenmäßiges Hautbild, ohne zu fetten.

Die Olay Hyaluron24 + Vitamin B5 Pflegeserie ist ab Februar 2023 im Handel und online erhältlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://de.pg.com/ und www.twitter.com/PGDeutschland.

