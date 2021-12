Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Miriam & Felix Neureuther machen sich als neue Bion3-Testimonials stark fürs Immunsystem

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schwalbach (ots)

Die ehemaligen Profi-Wintersportler Felix und Miriam Neureuther sind die neuen Gesichter von Bion3 IMMUN*, einer speziellen 3in1-Tablette aus Bakterienkulturen, Mineralstoffen und Vitaminen. Als langjährige Spitzensportler und Eltern wissen sie um die Bedeutung einer gesunden Immun-Routine und machen sich schon lange für die Themen Bewegung und Ernährung stark. Ab November 2021 sind Felix und Miriam Neureuther im TV als Markenbotschafter zu sehen.

Als ehemalige Hochleistungssportler wissen Miriam und Felix Neureuther genau, wie sie sich und ihre Familie in der kalten Jahreszeit am besten gesund und fit halten. Die Grundpfeiler eines guten Immunsystems haben beide bereits während ihrer Profi-Karrieren im Wintersport verinnerlicht und bleiben ihnen auch nach der Zeit im Leistungssport treu: "Eine ausgewogene Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft" - das ist laut den Neureuthers die Formel zur erfolgreichen Unterstützung der eigenen Abwehrkräfte.

Trotz ihrer Expertise weiß das Sportler-Ehepaar, dass im trubeligen Alltag nicht immer Zeit für die Planung und Umsetzung eines ausgewogenen Speiseplans bleibt. Genauso sind ausreichend Schlaf und Entspannung für sie, wie für alle Eltern, manchmal mehr Wunsch als Realität. Der Alpine Skiweltmeister Felix Neureuther bekennt: "Obwohl ich draußen in meinem Element bin, bewege auch ich mich in der kalten Jahreszeit nicht mehr so viel an der frischen Luft wie im Sommer oder zu meiner aktiven Zeit."

Perfektes Team zur Unterstützung der Abwehrkräfte*

Gerade jetzt setzen die Neureuthers daher auf die gezielte Ergänzung ihrer persönlichen Immun-Routine, zu der sie auch andere Menschen motivieren möchten, wie Felix Neureuther verrät: "Aktiv sein, die eigene Gesundheit mit einfachen Mitteln selbst in die Hand nehmen und Routinen zur Förderung der eigenen Abwehrkräfte im Alltag entwickeln. Das motiviert uns und das möchten wir mit anderen teilen. Wir freuen uns, Teil der neuen Kampagne zu sein." Ab November 2021 sind Felix und Miriam für Bion3 im TV zu sehen.

Unterstützung des Immunsystems*

Unser Körper kann Vitamine und Mineralstoffe - mit Ausnahme von Vitamin D - nicht selbst herstellen, deshalb müssen wir sie ihm über unsere Ernährung zuführen. Doch im stressigen Alltag ist es nicht immer möglich, die gesamte Bandbreite der vom Körper benötigten Nährstoffe aufzunehmen. Das weiß auch Biathlon-Weltmeisterin Miriam Neureuther - sie widmet sich schon lange intensiv dem Thema Ernährung: "Als Mama von zwei Kindern und ehemalige Profi-Wintersportlerin liegt mir neben Bewegung besonders eine gesunde Ernährung sehr am Herzen. Mit dem Thema setzte ich mich bereits seit Jahren auseinander. Doch selbst daheim lässt es der Tagesablauf nicht immer zu, auf fünf Portionen frisches Obst und Gemüse am Tag zu kommen." Dann greifen sie und ihr Mann auch auf ergänzende Supplementierung zurück: "Ich setze auf ein Nahrungsergänzungsmittel in Form einer 3in1-Tablette. An Bion3 überzeugt Felix und mich die einzigartige Kombination aus lebenden Bakterienkulturen, Mineralstoffen und Vitaminen. Es ist also die perfekte Ergänzung unserer Immun-Routine."

Gewappnet für die kalte Jahreszeit

Mit Beginn der kalten Jahreszeit suchen viele Menschen nach Wegen, die körpereigenen Abwehrkräfte optimal zu unterstützen. Vor allem eine tägliche Immun-Routine ist wichtig, um die körpereigenen Abwehrkräfte zu unterstützen*. Neben Sport und einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung, kann Bion3 IMMUN* als Teil einer Immun-Routine dazu beitragen, mit ausgewählten Nährstoffen wie Vitamin C, D und Zink die körpereigene und normale Funktion des Immunsystems zu unterstützen*.

Bion3 IMMUN* ist eine spezielle 3in1-Tablette mit einer Kombination aus Bakterienkulturen, Mineralstoffen und Vitaminen. Es enthält ausgewählte Nährstoffe wie Vitamin C, D und Zink zur Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems von innen*. Zusätzlich enthält Bion3 IMMUN* drei spezielle, lebende Bakterienkulturen. Die Tablette verfügt über eine patentierte** Beschichtung, welche die enthaltenen Bakterienkulturen vor der Magensäure schützt. Mehr als 90 % der drei ausgewählten Bakterienkulturen erreichen den Darm lebend.***

Verzehrempfehlung

Bion3 IMMUN* ist in zwei Packungsgrößen (mit je 30 oder 90 Tabletten) exklusiv in Apotheken erhältlich. Erwachsene können täglich eine Tablette mit einem Glas Wasser einnehmen. Die Dose mit Schraubdeckel sollte immer fest verschlossen sein und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern gelagert werden - idealerweise an einem trockenen, vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche und gesunde Ernärungs- und Lebensweise und die empfohlene tägliche Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden. Frauen, die schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, sollten vor Beginn des Verzehrs ihren Arzt befragen.

*Vitamin A, C, D, B6 und B12 und Folsäure (B9) und die Mineralstoffe Eisen, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

**Tablette mit Bakterien, die mit einem speziellen Überzug versehen ist (patentiert, EP 1 753 440 B1)

***wurde im künstlichen Magen-Dünndarm-Modell untersucht

Über P&G Health

P&G Health, die Gesundheitssparte von Procter & Gamble, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Produktkategorien und Märkten im Bereich der persönlichen Gesundheitsvorsorge und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD[1] mit dem Ziel, verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben. Das P&G Health Portfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK® und Nasivin®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3®, Vigantolvit® und Vigantol® sowie Schmerzlinderung (Kytta®).

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

[1] Euromonitor 2019

Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell