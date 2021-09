Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Fairy engagiert sich für die Wiederaufforstung streng geschützter Auwälder

Fairy weitet sein Engagement im Bereich Klimaschutz aus. Gemeinsam mit den Menschen, die Fairy verwenden, setzt sich die Marke im Rahmen ihrer FAIR-Initiative für Projekte der lokalen Wiederaufforstung in Deutschland ein - zusammen mit einem starken Partner: der Arbor Day Foundation. Die US-amerikanische Non-Profit-Organisation arbeitet weltweit für die Wiederaufforstung lokaler Wälder. Denn Bäume sind ein effektives Mittel, klimaschädliches CO2 zu binden und so gegen das Fortschreiten des Klimawandels anzugehen.

Gemeinsam mit den Menschen übernimmt Fairy FAIRantwortung

Ziel der am 1. September 2021 startenden FAIR-Initiative ist es, bis zum 30. November insgesamt 80.000 Euro zu sammeln. Dafür gehen im Aktionszeitraum für jede verkaufte Flasche Fairy ein Cent bzw. 0,01 CHF an die Arbor Day Foundation. Um auf die Initiative aufmerksam zu machen, bringt Fairy eine Sonderedition seines erfolgreichen Spülmittelkonzentrats auf den Markt.

15.000 neue Bäume sollen den Auwald renaturieren

Mit den geplanten Spenden können Fairy und die Arbor Day Foundation 15.000 Bäume pflanzen. Dafür wird ein Gebiet um die Gemeinde Eilenburg in Sachsen wieder aufgeforstet. In dem streng geschützten Auwald wurden viele Bäume durch Borkenkäfer zerstört. Da es sich bei dem Auwald um eine besondere Waldform mit Flüssen und Bächen handelt, hilft diese Initiative damit auch dem Wasserschutz. Bei der Wiederaufforstung werden besonders bedrohte einheimische Baumarten wie Ulmen und Schwarzpappeln eingesetzt, was gleichzeitig hilft, die Artenvielfalt zu erhalten.

Das macht den Abwasch mit Fairy so nachhaltig

Der größte Teil des ökologischen Fußabdrucks unseres Abwaschs entsteht zu Hause. 90 % der Energie, die zum Spülen benötigt wird, wird zum Erwärmen des Spülwassers aufgewendet. Dem steuert Fairy entgegen: Das Spülmittel reinigt effektiv schon mit nur 25°C warmem Wasser und spart so viel Energie und schont die Umwelt.

Fairy setzt außerdem auf seine hochkonzentrierte Formel. Schon ein Tropfen (3 ml) auf 5 Liter lauwarmes Wasser reicht aus, um die optimale Reinigungswirkung zu erzielen. Auf diese Weise schont Fairy die Umwelt: Durch die hochkonzentrierte und sehr ergiebige Formel spart Fairy Verpackungsmaterial (im Vergleich zu nicht konzentrierten Spülmitteln), zudem sind weniger Lkw auf den Straßen unterwegs. Die Flaschenkörper bestehen zu 100 % aus recyceltem Plastik (gültig für die Flaschengrößen 450 ml, 625 ml und 800 ml) und sind recycelbar. Das Produkt selbst wird zu 100 % mit Ökostrom hergestellt. Fairy ist außerdem sicher für die Umwelt, da alle in Fairy verwendeten Tenside und viele weitere Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind.

Weitere Informationen zur FAIR-Initiative von Fairy mit der Arbor Day Foundation gibt es unter: www.fairy.de/baeume.

Weitere Informationen zu den Anstrengungen von P&G im Bereich Nachhaltigkeit unter: https://de.pg.com/okologische-nachhaltigkeit/; Informationen zur gesellschaftlichen Verantwortung unter: https://de.pg.com/gesellschaftliche-verantwortung/.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay ®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Über die Arbor Day Foundation

Die 1972 gegründete Arbor Day Foundation ist mit mehr als einer Million Mitgliedern sowie weiteren Unterstützern und Partnern die größte gemeinnützige Organisation, die sich dem Pflanzen von Bäumen verschrieben hat. In den letzten 49 Jahren wurden mehr als 400 Millionen Bäume der Arbor Day Foundation in Dörfern, Städten und Wäldern auf der ganzen Welt gepflanzt. Unsere Vision ist es, anderen zu helfen, Bäume als Lösung für viele der globalen Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, zu verstehen und zu nutzen - einschließlich Luftqualität, Wasserqualität, Klimawandel, Abholzung, Armut und Hunger.

Als eine der größten Naturschutzstiftungen der Welt informiert und motiviert die Arbor Day Foundation durch ihre Mitglieder, Partner und Programme Interessengruppen und Gemeinden auf der ganzen Welt, sich an ihrer Mission des Pflanzens, Pflegens und Wertschätzens von Bäumen zu beteiligen.

