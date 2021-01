Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Neue Initiative #GemeinsamStärker von P&G: Jetzt kann jeder lokal und digital Zeichen des Guten setzen

Schwalbach am TaunusSchwalbach am Taunus (ots)

- Neue Initiative #GemeinsamStärker von Procter & Gamble setzt bisherige COVID-19-Hilfsmaßnahmen fort. - Interessierte können auf verschiedenen Wegen Projekte und Aktionen aus den Bereichen gesellschaftliche Verantwortung, Gleichstellung und Inklusion sowie Nachhaltigkeit unterstützen. - Zum Auftakt werden über den Hub wirgemeinsamstaerker.de Spenden für "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V" gesammelt.

In Zeiten der Krise Gutes tun, ist gar nicht so schwer und funktioniert auch auf digitalem Wege. Bei der neuen Initiative #GemeinsamStärker von Procter & Gamble können Interessierte über das Jahr hinweg 21 gemeinnützige Projekte und Aktionen unterstützen und so ein Zeichen des Guten setzen. Die neue Bewegung ist Teil der globalen Kampagne "Lead with Love", in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt 2.021 "Acts of good" vollbringen will. In einem ersten Schritt stellt P&G über seine Marken dafür weltweit Spenden von Gesundheits-, Hygiene- und Reinigungsprodukten sowie finanzielle Unterstützung im Gesamtwert von mehreren 10 Millionen Dollar zur Verfügung.

Gutes tun und Teil einer großen Community werden

Wer sich für Andere stark machen möchte, für den ist die neue Initiative #GemeinsamStärker von Procter & Gamble genau das Richtige. Bereits mit wenigen Klicks kann man Teil der #GemeinsamStärker-Community werden und damit unterschiedliche Projekte in den Bereichen soziale Verantwortung, Vielfalt und Inklusion sowie Nachhaltigkeit unterstützen. Hierfür ganz einfach auf dem Hub wirgemeinsamstaerker.de registrieren und so zum Auftakt der Initiative den Spendentopf zum Klingeln bringen. Denn für jedes neue Mitglied der #GemeinsamStärker-Community spendet Procter & Gamble zum Auftakt 10 Cent an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Gleiches gilt für jedes Like des Aktionspostings auf den Instagram-Kanälen der P&G Marken. Das erste Spendenziel: 20.000 Euro.

Darüber hinaus können die Community-Mitglieder über das ganze Jahr 2021 hinweg aktiv Zeichen des Guten setzen. Den Auftakt macht ein inspirierender Austausch passend zur aktuellen Situation: Nähe schaffen trotz Social Distancing. Die Community wählt dabei Aktivitäten, die trotz, oder gerade aufgrund der Krisensituation kreative Optionen bieten, Mitmenschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Weiter geht es dann mit vielfältigen Aufgaben, durch die Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einfach und unkompliziert Gutes tun können. Dadurch werden dann nicht nur Spenden generiert, sondern es wird individuell und ganz direkt für ein besseres Miteinander gesorgt. Jeden Monat wird dafür eine neue #GemeinsamStärker-"Challenge" veröffentlicht.

Auch RTL-Moderatorin Nazan Eckes ist von der Initiative begeistert und appelliert an jeden Einzelnen: "Zusammenhalten und weniger Egoismus zeigen - darum sollte es vor allem in schwierigen Zeiten gehen. Gemeinsam können wir so viel erreichen und das sogar ohne großen Aufwand. Denn gemeinsam sind wir stärker".

#GemeinsamStärker knüpft an bisheriges Engagement von Procter & Gamble an

Anderen zu helfen, ist für Procter & Gamble nicht neu. Mit der Aktion #FamilienChancen zum Beispiel setzt sich das Unternehmen bereits seit Jahren für Familien ein, die im Alltag vor großen Herausforderungen stehen. Auch die einzelnen Marken des Unternehmens machen sich mit unterschiedlichen Partnern in viefältigen Bereichen für eine bessere Welt stark. So engagiert sich Pampers zum Beispiel mit dem Sozialunternehmen Wellcome bereits seit mehreren Jahren für Frühchen und ihre Eltern, um ihnen den Start in den Familienalltag zu erleichtern. Das beinhaltet unter anderem die Förderung von Telefonsprechstunden mit einer qualifizierten Frühchen-Hebamme oder praktische Hilfe zu Hause. Auch im Jahr 2021 soll dieses Engagement fortgesetzt werden, damit sich Familien in Deutschland weiterhin wohl fühlen und Kinder gesund und behütet aufwachsen können.

Auch im Bereich Nachhaltigkeit setzt sich P&G mit seinen Marken aktiv ein. Mit Ariel und der Kampagne "Jedes Grad zählt", die in Partnerschaft mit National Geographic auf Waschen bei Niedrigtemperaturen setzt, sollen zum Beispiel CO2-Emissionen reduziert und dadurch Strom gespart werden. Als eines der größten Konsumgüterunternehmen der Welt fühlt sich Procter & Gamble 2021 stärker denn je gegenüber der Umwelt verpflichtet, das Richtige zu tun und dieses wichtige Thema weiter voranzutreiben.

"Gutes zu tun, ist Teil unserer DNA,", so Kristina Bulle, Chief Marketing Officer bei Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Unser Ziel ist es, 2021 noch mehr Veränderungen zum Positiven in Gang zu setzen und möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, ihr Herz zu öffnen und uns hierbei zu unterstützen. Jedes Zeichen zählt - möge es auch noch so klein erscheinen."

Mehr zur Aktion #GemeinsamStärker auf wirgemeinsamstaerker.de

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland .

Über Wellcome

Die wellcome gGmbH ist ein Sozialunternehmen für Familien und Social Franchise Pionier in Deutschland. wellcome entlastet, unterstützt und berät Eltern, damit Kinder in einer liebevollen Umgebung gesund aufwachsen können. Mehr Informationen www.wellcome-online.de

