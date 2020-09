Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Für ungetrübtes Selbstbewusstsein und Tragekomfort auch zuhause: Die blend-a-dent Plus Beste Antibakterielle Technologie Premium Haftcreme

Etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland tragen eine Zahnprothese, davon alleine 6.7 Millionen Menschen eine Teilprothese*. Durch fehlenden Halt sowie Speisereste, die unter die Prothese gelangen, sind viele Nutzer sowohl emotionalen als auch funktionalen Sorgen ausgesetzt. Diese wiederum beeinflussen ihren Alltag und können ihn maßgeblich verändern. Unannehmlichkeiten wie das Festsetzen von Lebensmitteln unter der Prothese und unbequeme Prothesenbewegungen im Mund können die Lebensqualität vieler Prothesenträger beeinträchtigen - was viele Menschen nicht wissen: eine Haftcreme kann dem Abhilfe schaffen. Die richtige Haftcreme hilft, den sogenannten Mikrobewegungen vorzubeugen und sorgt dadurch für einen sicheren und festen Halt der Prothese. Auch kann eine gutsitzende Zahnprothese das Selbstvertrauen stärken und das Vergnügen an einfachen Dingen wie Essen oder Lachen auch in schwierigen Zeiten wieder steigern. Doch gerade wenn viel Zeit zuhause verbracht wird, können Prothesenträger der Versuchung erliegen, keine Haftcreme mehr zu benutzen, da offensichtliche Gründe für ein Haftmittel - wie die Angst in der Öffentlichkeit aufzufallen, wenn die Prothese verrutscht oder sich beim essen Krümel unter der Prothese festklemmen - in den heimischen vier Wänden wegfallen. Sitzt jedoch die Zahnprothese nicht perfekt, bewegt sich diese im Mund und kann dadurch das Zahnfleisch auf Dauer reizen.

Zuverlässige Versiegelung und überlegen Bissstärke - egal ob zuhause oder unterwegs

blend-a-dent Haftcremes wurden speziell entwickelt, um die Prothese an Ort und Stelle zu halten: für ein natürliches und sicheres Gefühl während des Tages. Ähnlich einer Barriere verhindern sie, dass Lebensmittel unter die Prothese gelangen und halten sie gleichzeitig an ihrem Platz. Darüber hinaus verfügen viele der blend-a-dent Haftmittel über eine dünne Dosierspitze, die eine einfache und gleichzeitig präzise Anwendung ermöglicht.

Die blend-a-dent Plus Haftcreme bietet darüber mit einer antibakteriellen Technologie 10-mal stärkeren Halt als ohne Verwendung eines Haftmittels und gewährleistet dadurch einen sicheren Sitz für Voll- und Teilprothesen. Gleichzeitig sorgt die Haftcreme mit ihrer hocheffektiven antibakteriellen Wirkung und erfrischender Minze bis zu 6 Stunden lang für frischeren Atem und trägt zu einer optimalen Mundgesundheit bei. Der spezielle Krümelschutz sorgt dafür, dass - ob zuhause oder unterwegs - keine Essensreste unter die Prothese gelangen. So lassen sich genau die Speisen genießen, auf die man Lust hat - für ein angenehmes Mundgefühl den ganzen Tag über und egal wo man gerade ist.

Die blend-a-dent Plus Beste Antibakterielle Technologie Premium Haftcreme ist für 4,29** EUR im Handel erhältlich.

