Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

#GemeinsamStärker: Online-Forum mit Nina Ruge nimmt sich Zeit für die großen und kleinen Fragen im neuen Alltag

Video-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schwalbach (ots)

Die Corona-Pandemie hat den Alltag der Menschen komplett verändert. Nichts ist so, wie es war. In der neuen "Zuhause"-Situation stehen viele Menschen plötzlich vor ganz neuen Fragen und unbekannten Herausforderungen. Mit Nina Ruge als Moderatorin und unserem Experten-Team wollen wir gemeinsam Antworten finden, mit denen jeder ganz praktisch etwas anfangen kann und die den Alltag zu Hause erleichtern. #GemeinsamStärker will über die Dinge informieren, die in der öffentlichen Diskussion aktuell nicht an erster Stelle stehen können.

Unsere Experten sind Ärzte und Ärztinnen, Pädagoginnen, Familienberater oder Professoren für Hygiene und Mikrobiologie. Sie möchten Orientierung, Sicherheit und hilfreiche Informationen bieten, ein Anker sein in dieser ungewissen Zeit.

Im Fokus des werbefreien Live-Talks von for me stehen Unterstützung und sichere Information zu Hygiene, Körperpflege, Kindererziehung, Haustieren, Fitness und zum Familienleben. "Es ist mir ein großes Anliegen, meine 'Arbeitskraft' als Moderatorin zur Verfügung stellen zu können, um einen wärmenden Ort für hilfreiche Experten-Information zu allen Fragen unseres Alltags in diesen schwierigen Zeieten zu schaffen", so Nina Ruge über #GemeinsamStärker.

Nina Ruge und das Team von #GemeinsamStärker gehen dreimal pro Woche - Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils um 17 Uhr - auf Sendung, und zwar online unter: https://www.facebook.com/formeonline/ und https://www.youtube.com/user/ForMeChannel

Die Zuschauer können ihre Fragen während des Live-Talks in den Kommentaren stellen - oder auch vorab auf der Website von for me.

https://www.for-me-online.de/gesundheit-und-wellness/gesundheit/gemeinsamstaerker

"P&G begleitet die Menschen immer schon in ihrem Alltag. Unsere Produkte sorgen für Hygiene im Haushalt und für gründliche Reinigung. Jetzt kommt es in den Haushalten aber auf mehr an: Nämlich darauf, in einer schwierigen Situation füreinander da zu sein und sich Zeit zu nehmen, für Fragen und Probleme, die in der Öffentlichkeit derzeit nicht an erster Stelle diskutiert werden können. Die Experten, mit denen wir zusammenarbeiten, haben uns gesagt, dass sie die Menschen in ihrem neuen Alltag gerne mehr unterstützen wollen. Genau hier setzt #GemeinsamStärker an. Wir schaffen eine breit aufgestellte Plattform für alltagsrelevante Themen, für die Sorgen und Fragen, die die Menschen beschäftigen. Das ist wichtig in dieser außergewöhnlichen Zeit. Werbung machen wir woanders", so Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation bei Procter & Gamble.

#GemeinsamStärker ist bereits gestern mit der ersten Sendung gestartet. Sowohl unsere Hygiene- als auch grundsätzlichen Lebensgewohnheiten haben sich verändert - darüber haben wir mit unserer Expertin Dr. Patricia Ogilvie gesprochen. Wie muss speziell empfindliche Haut und Kinderhaut jetzt gepflegt werden? Welche täglichen Pflegeroutinen sind jetzt möglicherweise sinnvoll? Die Sendung ist unter https://www.youtube.com/ForMeChannel abrufbar. Am Mittwoch um 17 Uhr wird Dr. Martina Stotz von ElternLeben.de zu Gast sein. Die Doktorin der Psychologie und Erziehungsberaterin wird sich in unserem Live-Talk vor allem Zuschauer-Fragen zum neuen Familien-Alltag in der Krise widmen.

Nähere Informationen zu #GemeinsamStärker unter https://www.for-me-online.de/gesundheit-und-wellness/gesundheit/gemeinsamstaerker

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken Finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Pressekontakt:

P&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Dajana Dächert, Tel.: 06196 89 1924, E-Mail: daechert.d@pg.com

Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell