Halbzeitbilanz der Spendenaktion "Stück zum Glück": Schon 17 inklusive Spielplatzprojekte wurden deutschlandweit umgesetzt

"Stück zum Glück" baut bundesweit inklusive Spielplätze

Inklusive Spielplätze sind wichtig für die Entwicklung von Kindern, denn hier können alle gemeinsam spielen und toben, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Doch leider gibt es in Deutschland nur wenige Spielplätze, die dies ermöglichen. Seit April 2018 setzen sich Procter & Gamble (P&G) und REWE gemeinsam mit der Aktion Mensch mit der Spendeninitiative "Stück zum Glück" für mehr inklusiven Spielraum in Deutschland ein. Ziel der Initiative ist es, mit einer Gesamt-Spendensumme von einer Million Euro in drei Jahren mehr als 30 Spielplatzprojekte umzusetzen. Schon jetzt, nach der Hälfte der Zeit, konnten mehr als 55 Prozent der Spenden generiert und bereits 17 inklusive Spielplätze auf- oder umgebaut werden. Nun startet "Stück zum Glück" mit dem Bau eines inklusiven Spielplatzes in Berlin in die zweite Hälfte.

In Deutschland können Kinder mit Behinderung auf Spielplätzen häufig noch nicht richtig mitspielen. Das zeigt eine aktuelle Innofact Studie, die im Auftrag von "Stück zum Glück" durchgeführt wurde: Nur 36 Prozent aller befragten Eltern kennen einen Spielplatz, der inklusiv gestaltet ist und auf dem alle Kinder gemeinsam spielen können.* Umso mehr freuen sich die Projektpartner, das bereits zahlreiche Spielplatzprojekte erfolgreich umgesetzt wurden und somit mehr inklusiver Spielraum entstehen konnte. In vielen Städten, wie Köln, Mainz oder Leipzig, gibt es dank "Stück zum Glück" bereits einen inklusiven Spielplatz. Dank der inklusiven Spielgeräte haben Kinder dort die Möglichkeit, sich an Geräten wie dem Drehwirbler und der Galaxy-Kletteranlage spielerisch weiterzuentwickeln und ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Damit auch in Berlin bald alle Kinder die Möglichkeit haben, auf dem Spielplatz zu spielen, startete hier Ende Juli 2019 der Bau einer großen Spielplatzanlage.

Wie wichtig Inklusion auf Spielplätzen ist und auf welche Barrieren Kinder mit Behinderung auf nicht inklusiven Spielplätzen häufig stoßen, zeigt auch der Kurzfilm "Ziemlich unzertrennlich", der seit März 2019 im Rahmen von "Stück zum Glück" hier zu sehen ist: https://bit.ly/2y1X6SZ

Die Projektpartner bedanken sich bei allen, die mit zur aktuellen Spendensumme von über 550.000 Euro beigetragen haben, und freuen sich darauf, Ende des Jahres einen neuen inklusiven Spielplatz in Berlin eröffnen zu können. "Stück zum Glück" kann weiterhin mit jedem Kauf eines Produkts aus dem Sortiment von P&G, zu dem Marken wie Pampers, Ariel, Always, Oral-B und Gillette gehören, bei REWE unterstützt werden.** Denn dank des Projekts werden deutschlandweit in den kommenden anderthalb Jahren noch weitere inklusive Spielplätze gebaut und bestehende Spielplätze mit inklusiven Spielgeräten erweitert. Aktuell sind weitere Spielplatzprojekte unter anderem in Braunschweig und Mannheim geplant.

Weitere Informationen zu "Stück zum Glück" und eine Übersicht aller Spielplatzprojekte unter: http://www.rewe.de/glück

* Die Online-Befragung wurde von der INNOFACT AG durchgeführt und fand im April und Mai 2019 statt. Insgesamt haben 933 Personen aus Berlin/Brandenburg, Frankfurt am Main, Köln/Bonn, Dresden, Hamburg und München teilgenommen, die Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren haben.

** Mit jedem Kauf eines P&G Produkts seit Aktionsstart am 30. April 2018 unterstützen Procter & Gamble und REWE die Aktion Mensch bei der Errichtung von inklusiven Spielplätzen in Deutschland mit 0,01 Euro bis zum Erreichen der Spendensumme von einer Million Euro. Die Aktion Mensch bevorzugt keine Marken oder Produkte.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Über REWE

Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

Über die Aktion Mensch e.V.

Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. In diesem Jahr feiert die Sozialorganisation ihr 55-jähriges Bestehen - seit mehr als einem halben Jahrhundert setzt sie sich dafür ein, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. In dieser Zeit hat sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch. www.aktion-mensch.de

