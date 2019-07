Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Ariel All-in-1 PODS: Das ultimative Upgrade für die Wäsche - und das sogar bei niedrigen Waschtemperaturen

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Mit den neuen Ariel All-in-1 PODS wird auf einfache Art die Sauberkeit der Wäsche verbessert: Sie beseitigen nicht nur den sichtbaren, sondern auch unsichtbaren Schmutz auf der Kleidung und das schon bei niedrigen Waschtemperaturen. Die Ariel All-in-1 PODS sind ab sofort im Handel erhältlich.

Es war noch nie so einfach und bequem wie heute, seine Wäsche und Kleidung zu waschen. Dank der neuen, verbesserten Ariel All-in-1 PODS gibt es jetzt ein Produkt auf dem Markt, welches alle positiven Eigenschaften mit sich bringt, die Verbraucher heute an ein modernes Waschmittel stellen. Somit ist nun alles, was unsere Wäsche braucht, in einem einzigen POD vereint. Dank der überlegenen Leistung und ihrer Kompaktiertheit ermöglichen Ariel All-in-1 PODS das Kaltwaschen. Deshalb heißt es mit den neuen All-in-1 PODS: Dreh runter! Denn selbst bei niedrigen Temperaturen wie 30 Grad und kurzen Waschgängen sorgen die PODS für tiefensaubere und strahlend reine Wäsche. Das spart viel Energie und somit auch Stromkosten.

Leistungsstarke, kraftvolle Waschtechnologie für die moderne Wäschepflege von heute

Durch das Produktdesign der Ariel All-in-1 PODS werden die innovativsten Reinigungs- und Faserschutz-Technologien vereint, um eine hervorragende Wäschepflege zu ermöglichen. In den Kammern werden spezielle hochdosierte Inhaltsstoffe zuerst voneinander getrennt und treffen während des Waschvorgangs zusammen, um erst dann ihre vollständige Waschleistung zu entfalten und Schmutz direkt zu entfernen.

Alles, was heute für eine einfache und zugleich kraftvolle Wäschepflege benötigt wird, ist in den neuen Ariel All-in-1 PODS vereint.

Tiefensauberkeit: Die verbesserte Ariel Rezeptur mit der patentierten "Cleaning Booster Technologie" sorgt für fasertiefe Reinigung und Entfernung von unsichtbarem Schmutz.

Fleckenlösekraft: Hochwirksame Inhaltsstoffe wie z. B. Enzyme und Flecklöser entfernen Flecken. Die Faserschutz-Technologien pflegen und schützen die Fasern und verhindern ein Wiederanhaften von Schmutzpartikeln auf der Wäsche während des Waschgangs.

Strahlende Reinheit: Ein spezielles Wirksystem für strahlende Waschergebnisse verhindert Grauschleier und sorgt für leuchtende Farben und strahlendes Weiß.

Frischer Duft: Mit dem einzigartigen Ariel Duft sorgen die neuen All-in-1 PODS für ein ganz besonderes Wohlfühlerlebnis und herrlich duftende Sauberkeit.

Effektiv schon bei 30 °C: Ariel All-in-1 PODS reinigen tiefensauber, lösen Flecken und das auch schon bei niedrigen Waschtemperaturen von 30 °C. Perfekt also für eine effiziente Nutzung von Energie beim Waschen.

TIPP: Schon gewusst? Waschen bei 30 °C statt 40 °C ist effizienter - dadurch lassen sich bis zu 57 %* Energie einsparen.

Nachhaltige Formel: Doppelt so stark wie Flüssigwaschmittel und dreimal so stark wie Pulver, sind die All-in-1 PODS die kompaktierteste Waschmittelform. Sie sind besonders konzentriert und mit nur einem geringen Wasseranteil formuliert, sodass schon ein kleiner POD für eine ganze Waschmaschinenladung reicht.** Die besondere Form der All-in-1 PODS ermöglicht zudem ein kontrolliertes, einfaches Dosieren und verhindert dadurch Produktverschwendung. So wird eine hervorragende Waschleistung mit viel weniger Waschmittel als bei Pulver oder Flüssigwaschmitteln erreicht.

Die neuen Ariel All-in-1 PODS sind in einer Universal- und Color-Variante zu einem UVP*** von 5,49 EUR erhältlich.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

* Im Vergleich Kurzprogramm/normaler 40-Grad-Baumwoll-Waschgang. Die vorliegenden Daten decken die "typische" Bandbreite des Marktes Europa ab.

** Bei einer Waschladung bis 5 kg, den Wasserhärtegraden "weich bis mittel" und bei leicht bis normal verschmutzter Wäsche.

*** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Pressekontakt:

Procter & Gamble Service GmbH - Sulzbacher Str. 40 - 65824 Schwalbach

am Taunus

Björn Sievers, Markenkommunikation - Waschmittel & Reinigungsprodukte

- Tel.: 06196 89 8952 - E-Mail: sievers.b.1@pg.com



Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH - Zirkusweg 1 -

20359 Hamburg

Katharina Röder - Tel.: 040 41 33 019 18 - E-Mail:

Katharina.Roeder@brandzeichen-pr.de

Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell