Die Power2Drive-Messe in München - Ein voller Erfolg für eCap Mobility

München (ots)

Ein weißer Porsche Boxster, ein weißer VW Caddy und der einmalige, stahlgebürstete DeLorean waren die Highlights, die eCap Mobility auf der Münchner Power2Drive Messe ausstellte. Und das Besondere an den Fahrzeugen: alle drei wurden von eCap Mobility aus Winsen (Luhe) auf Elektroantrieb umgebaut. Ein weiterer Höhepunkt, eine Weltneuheit, wurde dem Publikum von den beiden Firmen eCap und Optimas präsentiert: die elektrifizierte Pflastermaschine des Typs H99.

Elektrofahrzeuge zum Anfassen und Testen

Während der Delorean auf dem Messestand der Eyecatcher und Publikumsmagnet war konnten die anderen beiden Fahrzeuge, der Porsche Boxster und der VW Caddy, für Probefahren genutzt werden. Einmal um die Messe herum, ein Kurs von etwa 5 km, lies die begeisterten Testfahrer mit einem zufriedenen Lächeln aus dem Auto steigen. Elektro macht Spaß! Die immer wiederkehrende Frage, "ob man auch sein eigenes Fahrzeug umbauen könne", konnten die Mitarbeiter von eCap mit einem eindeutigen "ja" beantworten. eCap baut aktuell PKWs aller Art, Transporter, Trekker und Boote um. Geplant ist, Ende nächsten Jahres einen LKW auf den Markt zu bringen, der mit einem Wasserastoff-Elektro-Hybridantrieb ausgestattet ist und eine Reichweite von ca. 500 km erzielen kann. Ebenfalls eine Weltneuheit; ebenfalls ein Schritt in eine ökologisch nachhaltige Zukunft.

Pflastern auf elektrisch

"Das geht auch?" war wiederholt von Besuchern der Messe zu hören, als sie die Eigenschaften der Pflastermaschine vom Typ H99 in Augenschein nahmen. "Das geht auch!" bescheinigten die Aussteller dem erstaunten Publikum über die Messeneuheit. Dieses Gerät aus der Baubrache wird fortan mit einer Motorleistung von 14/23 kW und einer Akkuladekapazität von 15 kWh betrieben. Dank der leicht austauschbaren Akkus ist ein durchgehender Arbeitsbetrieb gewährleistet. Die Pflastermaschine ist ein weiteres Beispiel dafür, dass elektrifizieren nicht an normalen PKWs halt machen muss. Neben der Pflastermaschine wird eCap unter anderem auch Kommunalfahrzeuge und LKWs umbauen.

Ladesäulen von Hydac

Ein Elektrofahrzeug braucht Strom. Der Strom kommt aus der Ladesäule. Die Firmen Hydac und eCap Mobility ergänzen sich diesbezüglich ausgezeichnet. Insofern präsentierte Hydac eine Ladesäule, die schnelles und effizientes Nachladen ermöglicht. Neben Ladesäulen bietet die Firma Hydac ein umfassendes Lieferprogramm an Produkten der Hydraulik, der elektronischen Steuerungstechnik, der Magnettechnik, Regelsensoren sowie Fluidsensorik-/Condition-Monitoring- und Fluidpflege-Produkten an.

e-Scooter von e-board24.com

Ständig auf der Testfläche unterwegs waren die e-Scooter (elektrifizierte Tretroller) und die elektrisch angetriebenen Longboards der Firma e-board24.de aus Lüneburg. Insbesondere bei dem jüngeren Publikum fand der e-Scooter großen Anklang. Diese Art der Fortbewegung setzt sich mehr und mehr in Großstädten durch und hat sich zu einem echten Boom entwickelt. Mit der neuesten Antriebstechnologie und den leistungsstarken Batterien ist der e-Roller von e-board4.de das ideale "Zu-Fuß-Fortbewegungsmittel" für die Stadt.

Unterm Strich war die Messe in München, die Power2Drive, ein voller Erfolg. Messeaussteller und Messebesucher kamen zu einem regen und intensiven Austausch über e-Mobilität zusammen. Die eCap Mobility GmbH, die Hydac GmbH und e-board24.de sind die in ihrem Segment innovativsten Unternehmen, an denen in der nahen Zukunft kein Weg vorbeiführt.

