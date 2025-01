Oberberg Kliniken

Privatklinik Friedenweiler ist die erste EMDR-zertifizierte Klinik in Deutschland

Die Privatklinik Friedenweiler hat als erste Klinik in Deutschland eine EMDR-Zertifizierung (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) von EMDRIA Deutschland e.V. erhalten, dem wissenschaftlichen Fachverband für Anwenderinnen und Anwender der psychotherapeutischen Methode EMDR. Die Therapie kommt insbesondere bei der Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zum Einsatz.

"Wir freuen uns über die Zertifizierung unserer Klinik. Die Wirksamkeit von EMDR ist wissenschaftlich gesichert und bereits seit Jahren Bestandteil unserer Behandlungsmethoden. Das neu von EMDRIA eingeführte Gütesiegel hilft Patientinnen und Patienten bei der Suche nach dem richtigen Therapieangebot und bietet eine Orientierungshilfe sowie die Garantie einer hochqualifizierten EMDR Behandlung", erklärt Susanne Götz, Leitende Psychologin und zertifizierte EMDR Therapeutin sowie Supervisorin in der Privatklinik Friedenweiler. Die Klinik gehört zur Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland.

Die EMDR-Therapie beruht auf einer gesteuerten Augenbewegung. Ziel der Therapie ist es, belastende Erinnerungen von den damit verknüpften Emotionen zu trennen und neu zu interpretieren, damit diese erträglich werden. Während die Patientin oder der Patient sich auf eine Erinnerung oder Situation konzentriert, die das Trauma hervorgerufen hat, folgt sie oder er mit den Augen dem Finger der Therapeutin oder des Therapeuten. Die Augenbewegung unterstützt die Integration und die Neubewertung.

"Die Therapeutinnen und Therapeuten der Privatklinik Friedenweiler sind speziell in dem Verfahren EMDR ausgebildet und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. Das Verfahren wird indikationsübergreifend eingesetzt und kann auch bei anderen psychischen Erkrankungen wie Depression oder Angst- oder Zwangsstörungen genutzt werden," erläutert Susanne Götz die weiteren Einsatzmöglichkeiten von EMDR.

