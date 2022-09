Oberberg Kliniken

Veranstaltungshinweis

Die Oberberg Gruppe startet ihre 4. Online-Vortragsreihe zu Themen aus Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Berlin (ots)

Die Online-Vortragsreihe der Oberberg Gruppe, einem führenden Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, geht im September 2022 bereits in die vierte Runde. Die Reihe startet am 14.09.2022 mit dem Thema "Autismusspektrumsstörungen (ASD) - aktuelle Entwicklungen in Diagnostik und Therapie". Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, Ärztlicher Direktor/Medizinischer Geschäftsführer und CEO der Oberberg Gruppe, begrüßt zur Auftaktveranstaltung den Referenten Prof. Dr. med. Ludger Tebartz van Elst von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Stellvertretender Ärztlicher Direktor und Leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. An weiteren sechs Abenden referieren renommierte Experten über aktuelle Entwicklungen in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die Online-Vorträge finden erneut jeweils mittwochs von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr live über Zoom statt. Sie richten sich an medizinisches Fachpersonal aller Berufsgruppen, stehen aber auch Interessierten offen und sind kostenfrei. Die Vorträge sind mit jeweils 2 CME-Punkten für die ärztliche und psychotherapeutische Fortbildung von der Ärztekammer Berlin zertifiziert.

"Das Format der Online-Vorträge hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Bereich der medizinischen Fort- und Weiterbildungen entwickelt. Mit interessanten Themen, neuen Entwicklungen und Trends im Bereich der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie setzen wir die Vortragsreihe erneut fort und freuen uns auf neue sowie bereits bekannte Referenten", erklärt Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller. "Wir konnten ausgewiesene, praxisorientierte Experten für die Themengebiete Autismusspektrumsstörungen, "Cave-Syndrom" und notwendige soziale Anpassungen in der Pandemie, Verhaltenssüchte, Augmentationsstrategien der Therapie depressiver Störungen, Dialektisch Behaviourale Therapie bei PTBS, aktuelle Konzepte und Ergebnisse aus dem Mainzer Leibnitz-Institut für Resilienzforschung sowie Diagnostik und Behandlung der affektiven Dysregulation bei Kindern und Jugendlichen gewinnen", sagt Prof. Dr. Dr. Müller. "So dürfen wir dieses Mal Prof. Dr. Ludger Tebartz van Elst (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Prof. Dr. Ulrich Stangier (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Prof. Dr. Falk Kiefer (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim), Prof. Dr. Erich Seifritz (Universitätsklinik Zürich), Prof. Dr. Martin Bohus (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim), Prof. Dr. Klaus Lieb (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) und Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort (Oberberg Fachklinik Marzipanfabrik Hamburg) als unsere Referenten begrüßen", so Prof. Dr. Dr. Müller weiter.

Experten der Oberberg Gruppe und ihres Scientific Boards führen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vorträge an den Abenden kurz in die jeweiligen Themen ein und moderieren die anschließende Diskussionsrunde unter Einbeziehung der Fragen des virtuellen Publikums.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Mittwoch, 14.09.2022: Einführung in die Vortragsreihe

Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, Berlin

Autismusspektrumsstörungen (ASD): Aktuelle Entwicklungen in Diagnostik und Therapie

Prof. Dr. Ludger Tebartz van Elst, Freiburg

Moderation: Prof. Dr. Mathias Berger, Freiburg

Mittwoch, 28.09.2022: Das "Cave-Syndrom": Soziale Anpassung in der Pandemie

Prof. Dr. Ulrich Stangier, Frankfurt/Main

Moderation: Dr. Tobias Freyer, Wiesbaden & Frankfurt/Main

Mittwoch, 12.10.2022: Verhaltenssüchte: Von Gaming bis Gambling

Prof. Dr. Falk Kiefer, Mannheim

Moderation: Priv. Doz. Dr. Andreas Jähne, Bad Säckingen & Lörrach

Mittwoch, 26.10.2022: Augmentationsstrategien der Therapie depressiver Störungen: Von Psychedelika bis Transkranielle Magnetstimulation (TMS)

Prof. Dr. Erich Seifritz, Zürich

Moderation: Priv. Doz. Dr. Andreas Wahl-Kordon, Schwarzwald & Lörrach

Mittwoch, 09.11.2022: Dialektisch Behaviourale Therapie bei PTBS

Prof. Dr. Martin Bohus, Mannheim

Moderation: Dr. Bastian Willenborg, Berlin

ACHTUNG: Nächster Termin in drei Wochen!

Mittwoch, 30.11.2022: Das seelische Gleichgewicht in Krisenzeiten: Aktuelle Konzepte und Ergebnisse aus dem Mainzer Leibnitz-Institut für Resilienzforschung

Prof. Dr. Klaus Lieb, Mainz

Moderation: Priv. Doz. Dr. Lars Hölzl, Wiesbaden & Frankfurt/Main

Mittwoch, 07.12.2022: Kinder, die für das Nein der Welt nicht geschaffen sind: Diagnostik und Behandlung der affektiven Dysregulation

Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort, Hamburg

Moderation: Prof. Dr. Dr. Tobias Banaschewski, Mannheim

Eine Übersicht über die einzelnen Online-Vorträge inklusive Informationen zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreihe

Rückfragen an: veranstaltungen@oberbergkliniken.de

Die aufgezeichneten Vorträge der vorherigen Veranstaltungsreihe finden Interessierte in der Mediathek der Oberberg Gruppe. https://www.oberbergkliniken.de/veranstaltungsreihe-pandemie-und-psyche/mediathek

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden TherapeutInnen und Selbsthilfegruppen.

Original-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuell