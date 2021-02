KVB Finanz

Warum eine Umschuldung mit der KVB Finanz hilft, monatliche Kreditkosten zu sparen

Limburg (ots)

Verdienstausfälle durch Corona erschweren das Leben vieler Menschen, vor allem wenn monatlich mehrere Kredite zu bedienen sind. Eine Umschuldung kann dabei helfen, die Ausgaben für diese Verbindlichkeiten zu senken und die Finanzen neu zu ordnen, um wieder mehr Freiraum im Alltag zu gewinnen.

Zum Jahresbeginn treten viele Änderungen in Kraft, die unter Umständen finanzielle Mehrbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen. Nach dem ohnehin schweren Jahr 2020, dürfte vor allem der Januar 2021 für viele eine Herausforderung darstellen. Bedingt durch die Corona-Pandemie und den sich daraus ergebenden Einschränkungen müssen zahlreiche Arbeitnehmer Verdienstausfälle in Kauf nehmen. So ergeben sich durch die Schließung von Filialen, Wegfalls des Minijobs, Kurzarbeit oder fehlende Kinderbetreuung geldliche Einbußen trotz gleichbleibender finanzieller Verpflichtungen, wie etwa das Bedienen von Krediten. Damit Arbeitnehmer sich nicht verschulden, gibt es neben der Tilgungsaussetzung und Stundung von Krediten die Möglichkeit, Kredite umzuschulden. Als markterfahrener Kreditvermittler steht die KVB Finanz ihren Kunden auch in diesen turbulenten Zeiten zur Seite und ermittelt das passende Finanzierungsmodell für eine Umschuldung.

Eine Kreditumschuldung hilft dabei, die Finanzen zu ordnen

Eine Umschuldung ist dann sinnvoll, wenn Zinsen in den vergangenen Jahren stark gesunken sind. So kann das Bündeln alter Darlehen zu günstigeren Konditionen die Kreditrate reduzieren und die monatlichen Ausgaben deutlich verringern. Insbesondere für einen teuren Dispositionskredit eignet sich die Umschuldung mit einem günstigeren Ratenkredit, da durch das Überziehen des Kontos hohe Zinsen anfallen. Kann der fehlende Betrag auch langfristig nicht beglichen werden, gewährleistet eine Umschuldung mehr finanzielle Sicherheit. Lohnenswert ist eine Umschuldung ebenfalls, wenn mehrere Kredite parallel laufen und bedient werden müssen. Das Zusammenfassen mehrerer Kredite zu einem einzelnen Darlehen verschafft einen besseren Überblick über die Finanzen. Diese sind nicht nur geordneter, sondern die finanzielle Belastung kann Studien zufolge um bis zu 40 Prozent gesenkt werden. Auf diese Weise können die monatlichen Ersparnisse zum Beispiel zum Ausgleich des reduzierten Einkommens genutzt werden oder in Rücklagen fließen und Sicherheit für die Zukunft schaffen. Mit dem zurückgelegten Geld können später lang ersehnte Wünsche erfüllt werden. Davon einmal abgesehen, verbessert eine Kreditumschuldung auch den Schufa-Score. Dadurch können Kreditnehmer in Zukunft wieder Darlehen zu günstigeren Konditionen in Anspruch nehmen beispielsweise, wenn sie sich dazu entscheiden Miete gegen Wohneigentum einzutauschen.

Dispo-, Ratenkredit oder Baufinanzierung umschulden

Bei der Umschuldung spielt es keine Rolle, um welche Kreditart es sich handelt. Neben einem Dispokredit können ebenso Ratenkredite oder die Baufinanzierung mit einer Zinsbindung von mehr als zehn Jahren umgeschuldet werden. Bei Ratenkrediten kann es sinnvoll sein, regelmäßig zu prüfen, ob sich eine Umschuldung lohnt, um von günstigeren Konditionen zu profitieren. Dabei ist es empfehlenswert, die Unterstützung von Experten wie von der KVB Finanz in Anspruch zu nehmen. Diese ermitteln für ihre Kunden den passenden Kredit, zugeschnitten auf die individuellen Lebensumstände und die jeweiligen finanziellen Möglichkeiten. Da die Baufinanzierung in der Regel an eine Zehnjahresfrist gebunden ist, bietet sich eine Umschuldung erst nach deren Ablauf erstmalig an, wobei die Kündigungsfrist auf den Tag genau sechs Monate beträgt. Stimmt die Bank einer Sondervereinbarung zu, ist der Austritt aus einem Baudarlehen auch schon früher möglich.

Vorfälligkeitsentschädigung nicht unberücksichtigt lassen

Darüber hinaus ist bei einer Kreditumschuldung die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zu beachten, welche insbesondere bei Baufinanzierungen hoch ausfallen kann. Sie wird berechnet, wenn ein Kredit im Rahmen einer Umschuldung vor Ende der Laufzeit abgelöst wird. Für den Kreditgeber ist sie eine Art Entschädigungszahlung, um den Einnahmeverlust der zukünftig entfallenden Zinsen auszugleichen. Die Vorfälligkeitsentschädigung kann dem Kreditnehmer als zusätzliche Gebühr auferlegt werden. Wie hoch diese ausfällt, ist abhängig vom Zeitpunkt der Kreditaufnahme und der Restlaufzeit.

Voraussetzungen für eine Kreditumschuldung

Vor einer Umschuldung sollten Kreditnehmer prüfen, ob sie vom Ablösen ihres Altkredits tatsächlich profitieren und ihre finanzielle Situation verbessern. Die Finanzexperten der KVB Finanz empfehlen darüber hinaus, zunächst verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen, um einen passenden Kredit mit günstigen Konditionen zu finden. Sie raten davon ab, direkt den erstbesten Online-Anbieter zu nehmen, sondern übernehmen als erfahrene Kreditspezialisten gerne für ihre Kunden der Vergleich. Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine Kreditumschuldung ebenso wie die Vergabe eines Darlehens an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Hauptwohnsitz und Konto des Kreditnehmers sollten sich außerdem in Deutschland befinden. Es sind ebenfalls Gehaltsnachweise oder Rentenbescheide erforderlich, mit denen ein regelmäßiges Einkommen nachgewiesen und die Kreditwürdigkeit auch im Rahmen einer Umschuldung sichergestellt werden kann. Von Vorteil ist darüber hinaus eine positive Schufa-Auskunft, die zeigt, dass der Kreditnehmer zuverlässig mit seinen Finanzen umgeht. Negative Einträge resultieren dennoch nicht gleich in einer Ablehnung, sondern werden individuell bewertet.

Mithilfe der KVB Finanz die passenden Kredite finden

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, steht einer Kreditumschuldung nichts mehr im Weg. Die KVB-Finanz-Experten stehen ihren Kunden zur Seite, wenn es darum geht die Konditionen der aktuellen Kreditverträge zu prüfen, ob beim Kunden zuhause oder bei einem persönlichen Termin in einem der Standortbüros - selbstverständlich in aktuellen Zeiten unter Einhaltung aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Mithilfe der Informationen aus den laufenden Krediten, wie die verbleibende Restschuld, die Restlaufzeit und dem effektiven Zinssatz, lässt sich schließlich über die Summe des Umschuldungskredits entscheiden. Bei einer Umschuldung mit der KVB Finanz berücksichtigen die Profis außerdem die aktuelle finanzielle Situation ihrer Kunden, um die Konditionen im neuen Kreditvertrag entsprechend anzupassen. Bei Verdienstausfällen beispielsweise bedingt durch die Corona-Pandemie sind niedrigere Raten oder eine längere Laufzeit denkbar, um mehr finanziellen Spielraum zu gewährleisten. Neben der Suche nach dem passenden Kreditangebot mit der passenden Laufzeit unterstützt die KVB Finanz ihre Kunden auch bei allen weiteren Formalitäten. Diese betreffen sowohl die Kommunikation mit den Kreditgebern als auch die Kündigung und Abwicklung der Altkredite.

Mehr Flexibilität und Sicherheit durch eine Umschuldung

Mit der Umschuldung unterstützt die KVB Finanz ihre Kunden dabei, wieder mehr Flexibilität und Sicherheit in ihrem Alltag zu gewinnen. Die Wahl des passenden Finanzierungskonzept, das mit günstigen Zinsen und individueller Laufzeit an die jeweiligen Bedürfnisse und Lebensumstände angepasst ist, ermöglicht, dass Kunden ihre Finanzen ordnen und mehr Geld zur Seite legen können. So bringt eine Kreditumschuldung eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation und Lebensqualität für Familien, Rentner, Paare oder Alleinstehende. Gerade in Krisenzeiten, ist eine sorgenfreie Zukunft eine enorme Erleichterung, um sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren zu können.

