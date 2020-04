UniCaps

My CoffeeCup erobert Rossmann-Sortiment in Deutschland

Bio-Kaffee Kapseln von My CoffeeCup ab Ende April in Filialen der Drogeriemarktkette Rossmann erhältlich

Frankfurt (Oder) (ots)

Ab Ende April sind die erstklassigen und nachhaltigen Bio-Kaffee Kapseln von My CoffeeCup auch in rund 1.400 Filialen der Drogeriemarktkette Rossmann bundesweit erhältlich. Zum Start werden neben den beiden Klassiker-Sorten "Lungo Bellissimo" und "Espresso Fortissimo", starke Kaffees mit cremig-nussigem Aroma auch den vollmundigen "Caffè Caramel" sowie den schonend entkoffeinierten "Mexican Maya Gold Decaf" in den Regalen bundesweit erhältlich sein.

Dirk N. Tillmann, Geschäftsführer des My CoffeeCup-Herstellers UniCaps, sagte: "Die Zusammenarbeit mit Rossmann ist für uns ein großer Erfolg. Wir freuen uns außerordentlich, damit einen weiteren starken Partner gefunden zu haben, der unsere Mission unterstützt: exzellenter Kaffeegenuss und ein gutes Gewissen."

Die Bio-Kaffee Kapseln von My CoffeeCup passen in alle gängigen Kaffeemaschinen des Nespresso®*-Systems, sind industriell kompostierbar und CO2-neutral von der Ernte bis ins Regal.

Parallel startet My CoffeeCup bundesweit eine neue TV-Kampagne für seine kompostierbaren Bio-Kaffee Kapseln unter dem Slogan "Es geht auch anders". Der 20-Sekunden-Clip will gezielt auf die Müllproblematik aufmerksam machen, die bei der Herstellung und Entsorgung von konventionellen Kaffeekapseln aus Aluminium und herkömmlichem Plastik entsteht. Der TV-Spot ist zunächst ab Ende April bis Ende Mai u.a. auf den Fernsehkanälen Sat.1, Pro 7 Kabel 1 sowie SIXX zu sehen.

"Für einen nachhaltigen Kaffeegenuss muss sich niemand zwangsläufig von seiner Kaffeemaschine trennen", erklärt Geschäftsführer Dirk N. Tillmann. "Mit unserem Spot wollen wir aufzeigen, dass es eben auch anders geht - mit einer exzellenten Alternative, die schon im nächsten Geschäft erhältlich ist."

Über UniCaps und My CoffeeCup:

Die UniCaps GmbH wurde 2016 von Dirk N. Tillmann gegründet. Das Start-up beschäftigt rund 25 Mitarbeiter. Mit den Marken My-CoffeeCup und My-TeaCup bietet UniCaps Bio-Kaffee und Bio- Tees in zertifizierten industriell kompostierbaren Kapseln an. Die Kapseln sind im stationären Handel (u.a. bei Rossmann, Rewe) sowie online unter my-cups.de und Amazon erhältlich.

