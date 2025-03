ClassPass

Best of ClassPass Awards: Die besten Studios, Trainer:innen und Wellness-Angebote in der DACH-Region

Berlin, 19. März 2025 (ots/PRNewswire)

ClassPass, die weltweit führende Plattform für Fitness- und Wellnessangebote, zeichnet auch in diesem Jahr die besten Studios, Trainer:innen und Wellness-Spots mit den Best of ClassPass Awards aus. Die Gewinner:innen in den vier Kategorien Best Studio, Best Instructor, Best Spa/Salon und Best Gym wurden auf Basis der meisten und beliebtesten Buchungen, Bewertungen und Nutzer:innen-Feedbacks ermittelt. Die Awards würdigen außergewöhnliche Fitness- und Wellness-Erlebnisse und setzen Maßstäbe in der Branche.

Besonders spannend sind die Gewinner der in diesem Jahr neu eingeführten Kategorie Hidden Gems: Neue, innovative Studios mit großem Potenzial, die bereits jetzt große Wellen schlagen, sich aber noch nicht auf dem Radar der breiten Masse befinden. Diese wurden auf Basis ihrer steigenden Beliebtheit, positiver Mitglieder-Resonanzen und starker Nachfrage innerhalb der ClassPass-Community ausgewählt. Zu den diesjährigen Gewinnern gehören Newcomer wie die Münchner Studios Eternity Health Club und Bootcamp Baby oder das Berliner Studio Original Feelings Pberg, die durch außergewöhnliche Fitness- und Wellbeing-Angebote bestechen.

Hier gibt es die vollständige Liste und weitere Informationen zu allen ausgezeichneten Studios und Trainer:innen der diesjährigen Best of ClassPass Awards.

„Die Best of ClassPass Awards sind eine Würdigung der herausragenden Partner, die unsere Community täglich inspirieren und motivieren. Diese Auszeichnung basiert auf echtem Feedback unserer Mitglieder und wir freuen uns, dadurch Studios und Trainer:innen in den Fokus zu rücken, die mit außergewöhnlichen Erlebnissen, besonderem Engagement und inspirierenden Räumen die Fitness- und Wellnessbranche bereichern und neue Maßstäbe setzen.", sagt Laura Semrau, General Manager DACH bei Mindbody ClassPass.

Die Hidden Gems

Die Studios mit dem größten Hype-Potential werden diesjährig zum ersten Mal in der neuen Kategorie Hidden Gems hervorgehoben. Das sind die innovativen Newcomer-Studios:

Die besten Studios in Deutschland

In der Kategorie Best Studio wurden Studios ausgezeichnet, die ihre Mitglieder mit herausragenden Kursangeboten und erstklassigem Service begeistern:

Die besten Trainer:innen

Persönliche Motivation und exzellentes Coaching sind der Schlüssel zu erfolgreichen Workouts. Die Kategorie Best Instructor ehrt die beliebtesten Trainer:innen der ClassPass-Community:

Die besten Wellness- und Spa-Erlebnisse

Regeneration ist ein wichtiger Bestandteil eines ausgeglichenen Fitness-Lifestyles. In der Kategorie Best Spa/Salon wurden herausragende Wellness-Locations gekürt:

Die besten Gyms Deutschlands

Neben spezialisierten Studios erfreuen sich auf ClassPass auch vielseitige Fitnessstudios großer Beliebtheit und wurden daher in der Kategorie Best Gym hervorgehoben:

Über ClassPass

ClassPass revolutioniert die Fitness- und Wellnessbranche, indem sie die besten Kurse und Erlebnisse der Welt in einer App vereint. Gegründet im Jahr 2013 und im Jahr 2021 von der führenden Wellness-Technologie-Plattform Mindbody übernommen, verbindet ClassPass Mitglieder mit Millionen von Kursen und Erlebnissen in 30 Ländern weltweit und arbeitet direkt mit dessen Partnern zusammen, um deren ungenutzten Plätze in ihren Sportkursen zu vermitteln. So hilft ClassPass den Studios neue Einnahmequellen zu erschließen und dabei neue Kundinnen zu gewinnen. Mit zehntausenden Studios und Wellness-Anbietern können Mitglieder aus einer Vielzahl von Optionen wählen, darunter Workout-Kurse wie Krafttraining, Yoga, Pilates und Boxen und mehr. Darüber hinaus ist ClassPass auch als Firmenfitness-Angebot bei den weltweit führenden Arbeitgebern verfügbar. Erfahren Sie mehr unter https://classpass.de.

