Alles auf Joyn! Neue Kooperation zwischen dem Superstreamer Joyn und DF1

München, 17.10.2024. Alles auf Joyn - jetzt auch DF1! Ab sofort können alle Zuschauer:innen auch die Inhalte des Senders DF1 live und kostenlos auf dem Superstreamer Joyn verfolgen. DF1 erweitert damit die rund 70 TV-Sendern, die live und ohne jede Abo-Gebühr auf der Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 zu sehen sind. Auch On-Demand-Inhalte des Senders werden zeitnah auf Joyn verfügbar sein, sodass Zuschauer:innen noch flexibler Zugriff auf ihre Lieblingsinhalte haben.

Joyn ist die umfangreichste Aggregator-Plattform im deutschsprachigen Raum, die vielfältige Inhalte für ein breites Publikum kostenlos an einem Ort bündelt. Der Distributionsdeal mit DF1 ist ein weiterer Schritt, das Angebot von Joyn zu erweitern.

DF1 ist der HD-Premiumsender für alle Liebhaber von bester 24/7 TV-Unterhaltung - mit packenden Dokumentationen, fesselnden Reportagen, informativen Magazinen, unterhaltsamen Showformaten und mitreißendem Live-Sport.

Über Joyn: Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Über DF1: DF1 bietet seinen Zuschauerinnen und Zuschauern vielfältige und hochwertig produzierte Programminhalte. Dazu gehören Dokumentationen wie "Bergwelten" und "Heimatleuchten", Showformate wie die "Quizjagd", Magazine wie "Hubble Mission Universum", sowie Serien und ein breites Spielfilm-Angebot im Rahmen der "DF1 Filmzeit". Hinzu kommen zahlreiche hochkarätige Live-Sportinhalte wie die MotoGP, PENNY DEL Eishockey, die Formel E, Tennis-Turniere, Fußball und weitere exklusive Sportrechte. DF1 wird 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in SD- und HD-Qualität und in deutscher Sprache ausgestrahlt. DF1 ist bundesweit im Kabel, Satellit und IPTV, sowie auf allen großen Streaming-Plattformen zu empfangen. Die DF1 Medien GmbH, mit Sitz im Medienzentrum Unterföhring, steht unter der Geschäftsführung von David Müller. Weitere Infos unter www.df1.de.

